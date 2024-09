Nous nous sommes tous interrogés sur la sécurité et la fraîcheur des aliments que nous consommons. Et si nous pouvions remplacer ces doutes par la visibilité à chaque étape, de la ferme jusqu'à notre assiette ? De nombreuses entreprises ont fait ce choix, en partageant et en utilisant les données d'IBM Food Trust™, basé sur IBM Blockchain Platform.

Découvrez comment les producteurs, les transformateurs, les distributeurs et les détaillants renforcent la sécurité alimentaire, allongent la durée de conservation, réduisent les pertes et offrent un meilleur accès à des informations partagées et sécurisées qui ont un impact sur nous tous.