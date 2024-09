IBM Sterling Supply Chain Intelligence Suite est une solution d’optimisation et d’automatisation basée sur l’IA, conçue pour les entreprises qui ne parviennent pas à résoudre les perturbations de la chaîne d’approvisionnement au moyen des méthodes traditionnelles de transformation. Les produits de la suite facilitent la transformation numérique de la chaîne d’approvisionnement en améliorant la résilience et la durabilité du réseau logistique, en augmentant l’agilité et en accélérant la création de valeur grâce à des informations exploitables, des workflows plus intelligents et une automatisation intelligente.