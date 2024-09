IPwe a réussi à accomplir un exploit étonnant en créant le premier GPR au monde alimenté par une blockchain. La plateforme résout les problèmes fondamentaux liés aux données inexactes, aux enregistrements de propriété obsolètes et au manque de transparence dans l’écosystème PI.

« IBM a vraiment transformé IPwe et la façon dont nous gérons nos activités », explique M. Spangenberg. « La plateforme s’est développée rapidement. Elle a changé le marché, en générant d’énormes économies et plus d’efficacité dans le traitement de la propriété intellectuelle, ce qui permet aux petites et moyennes entreprises d’économiser des millions de dollars. »

IPwe continuent de constater une réduction significative des coûts transactionnels pour les innovateurs et les partenaires en matière de brevets. L’entreprise aide les organisations du monde entier à obtenir des liquidités à partir d’actifs de brevets et à améliorer les performances des biens immatériels critiques cachés.

Quant à l’avenir, IPwe a de grands ambitions à travers l’extension de ses fonctionnalités d’IA et de blockchain avec IBM. La plateforme est sur la bonne voie pour faire progresser la tokenisation des brevets et des attributs de brevets dans un avenir proche. Les jetons peuvent être facilement échangés, transférés et concédés sous licence via des contrats intelligents compatibles avec la blockchain. Ces fonctionnalités Hyperledger supplémentaires pourraient changer fondamentalement la façon dont les innovateurs et les marchés de capitaux interagissent et gèrent le cycle de vie d’une PI, créant ainsi une nouvelle classe d’actifs.