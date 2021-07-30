Qu’est-ce que la blockchain pour les entreprises ?

La blockchain pour les entreprises est précieuse pour les entités qui effectuent des transactions entre elles. Grâce à la technologie des registres distribués, les participants autorisés peuvent accéder aux mêmes informations en même temps pour améliorer l’efficacité, instaurer la confiance et éliminer les frictions. La blockchain permet également à une solution de se dimensionner et de monter en charge plus rapidement, et de nombreuses solutions peuvent être adaptées pour effectuer plusieurs tâches dans de nombreux secteurs. La blockchain pour les entreprises offre ces avantages en s’appuyant sur quatre caractéristiques propres à la technologie :

Consensus : les registres partagés sont mis à jour uniquement après que la transaction a été validée par tous les participants concernés.

Réplication : une fois qu’un bloc (l’enregistrement d’un événement) est approuvé, il est automatiquement créé dans les registres pour tous les participants de cette chaîne. Chaque partenaire du réseau voit et partage une « réalité fiable » unique des transactions.

Immuabilité : d’autres blocs peuvent être ajoutés, mais aucun ne peut être supprimé. Il existe donc un enregistrement permanent de chaque transaction, ce qui renforce la confiance entre les parties prenantes.

Sécurité : seules les entités autorisées peuvent créer des blocs et y accéder. Seuls les partenaires de confiance obtiennent l’autorisation d’accès.

