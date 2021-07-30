Qu’est-ce que la blockchain pour les entreprises ?

La blockchain pour les entreprises repose sur un registre partagé et immuable, qui fonctionne avec un système d’autorisations (blockchain « permissionnée ») pour accroître l’efficacité entre des partenaires de confiance. Cela permet aux entreprises d’effectuer des transactions plus fluides et plus efficaces.
La blockchain pour les entreprises est précieuse pour les entités qui effectuent des transactions entre elles. Grâce à la technologie des registres distribués, les participants autorisés peuvent accéder aux mêmes informations en même temps pour améliorer l’efficacité, instaurer la confiance et éliminer les frictions. La blockchain permet également à une solution de se dimensionner et de monter en charge plus rapidement, et de nombreuses solutions peuvent être adaptées pour effectuer plusieurs tâches dans de nombreux secteurs. La blockchain pour les entreprises offre ces avantages en s’appuyant sur quatre caractéristiques propres à la technologie :
Consensus : les registres partagés sont mis à jour uniquement après que la transaction a été validée par tous les participants concernés.
Réplication : une fois qu’un bloc (l’enregistrement d’un événement) est approuvé, il est automatiquement créé dans les registres pour tous les participants de cette chaîne. Chaque partenaire du réseau voit et partage une « réalité fiable » unique des transactions.
Immuabilité : d’autres blocs peuvent être ajoutés, mais aucun ne peut être supprimé. Il existe donc un enregistrement permanent de chaque transaction, ce qui renforce la confiance entre les parties prenantes.
Sécurité : seules les entités autorisées peuvent créer des blocs et y accéder. Seuls les partenaires de confiance obtiennent l’autorisation d’accès.
Dans de nombreux secteurs, la blockchain transforme les relations d’affaires entre les entreprises. Parce qu’une plus grande confiance élimine la duplication des efforts, elle conduit à une plus grande efficacité. La blockchain révolutionne la chaîne d’approvisionnement, la distribution alimentaire, les services financiers, le fonctionnement des agences gouvernementales, la vente au détail et bien plus encore.
Personne ne peut se passer de nourriture, et il nous est arrivé à tous d’avoir des doutes sur la sécurité ou la fraîcheur des aliments. Et si ces doutes pouvaient laisser place à une visibilité sur chaque étape, de la ferme à l’assiette ? En partageant et en utilisant les données d’IBM Food Trust, qui s’appuie sur IBM Blockchain Platform, de nombreuses entreprises ont franchi le pas.
Découvrez comment les producteurs, les transformateurs, les distributeurs et les détaillants rendent les aliments plus sûrs, allongent leur durée de conservation, réduisent les déchets et facilitent l’accès à des informations partagées et sécurisées qui ont un impact sur nous tous.
Pensez à tout ce que vous avez utilisé ou consommé aujourd’hui. Comment cela est-il arrivé jusqu’à vous ? La chaîne d’approvisionnement d’aujourd’hui est un réseau complexe de relations, de planification, de systèmes et de données. Toute erreur, aussi petite soit-elle, peut entraîner des retards, avec des répercussions potentielles considérables.
En numérisant et en automatisant les tâches administratives dans les chaînes d’approvisionnement, IBM Blockchain aide à améliorer la gestion des documents d’une entité à l’autre et à travers les frontières (expéditeurs, ports, services douaniers, prestataires de services logistiques, banques, assureurs etc.), le tout en temps réel et avec une précision absolue.
Qu’il s’agisse de personnes ou d’organisations, les relations vont jusqu’au bout de leur potentiel lorsque la confiance règne. De la bijouterie à l’assurance en passant par l’alimentation, IBM Blockchain peut hisser cette confiance à des niveaux insoupçonnés. Comment ? En aidant les parties qui effectuent des transactions à valider et à partager des enregistrements de transactions immuables sur un grand registre privé et distribué.
Cet enregistrement partagé de la vérité offre de nombreux avantages : moins de formalités, moins de litiges, mais aussi des clients plus satisfaits et de nouvelles façons de conduire les affaires.
Apprenez comment, dans de nombreuses industries, les innovateurs transforment leurs entreprises grâce à des cas d’utilisation construits sur IBM Blockchain Platform.
La chaîne d’approvisionnement en pétrole et en gaz est une interaction complexe de coordination et de concurrence entre les parties. Mais les conditions météorologiques extrêmes et d’autres événements imprévus peuvent faire des ravages, et c’est l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement qui en pâtit. La blockchain de Vertrax, construite sur l’IBM Blockchain Platform et déployée sur AWS pour les utilisateurs multicloud, apporte de nouvelles informations sur ces événements et permet de réagir plus rapidement.
Collectivement, les petites et moyennes entreprises constituent une force économique pleine de dynamisme. Mais individuellement, elles ont du mal à obtenir les financements dont elles ont besoin pour se développer, les banques étant souvent trop sollicitées pour prendre en compte leurs demandes. Grâce à we.trade, les principales banques européennes exploitent désormais l’efficacité de la blockchain pour réduire une grande partie des coûts et des risques associés aux demandes de financement des PME.
Alors que les aliments vont d’un bout à l’autre de la chaîne d’approvisionnement, comment être sûr de leur état de conservation ? Il suffit d’utiliser la blockchain, l’IdO et l’analyse cognitive. Le cas de Golden State Foods illustre cette stratégie. La directrice technique Guilda Javaheri et son équipe offrent aux restaurants à service rapide une visibilité inégalée sur le parcours des aliments jusqu’au client, à chaque étape.
