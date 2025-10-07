Que sont les contrats intelligents sur la blockchain ?

Les contrats intelligents fonctionnent en suivant de simples instructions if/when…then… écrites dans dans du code dans une blockchain. Un réseau d'ordinateurs exécute les actions lorsque des conditions prédéterminées sont remplies et vérifiées. Ces actions peuvent inclure le déblocage de fonds aux parties concernées, l'enregistrement d'un véhicule, l'envoi de notifications ou l'émission d'un ticket. La blockchain est ensuite mise à jour lorsque la transaction est terminée. Cela signifie que la transaction ne peut pas être modifiée et que seules les parties qui ont reçu le droit accordé peuvent voir les résultats.

Dans un contrat intelligent, il peut exister autant de stipulations que nécessaire pour convaincre les participants que la tâche sera accomplie de manière satisfaisante. Pour établir les conditions, les participants doivent déterminer comment les transactions et leurs données sont représentées dans la blockchain, se mettre d'accord sur les règles « if/when...then… » qui régissent ces transactions, explorer toutes les exceptions possibles et définir un cadre de résolution des différends.

Ensuite, le contrat intelligent peut être programmé par un développeur, bien que de plus en plus, les organisations qui utilisent la blockchain pour les affaires fournissent des modèles, des interfaces web et d'autres outils en ligne pour simplifier la structuration des contrats intelligents.