Que sont les contrats intelligents sur la blockchain ?

Les contrats intelligents sont des contrats numériques stockés dans une blockchain qui sont automatiquement exécutés lorsque des conditions générales prédéterminées sont remplies. Ils sont généralement utilisés pour automatiser l'exécution d'un accord de sorte que tous les participants puissent être immédiatement certains du résultat, sans intervention d'un intermédiaire ni perte de temps. Ils peuvent également automatiser un flux de travail, déclenchant l'action suivante lorsque les conditions sont remplies.
Les contrats intelligents fonctionnent en suivant de simples instructions if/when…then… écrites dans dans du code dans une blockchain. Un réseau d'ordinateurs exécute les actions lorsque des conditions prédéterminées sont remplies et vérifiées. Ces actions peuvent inclure le déblocage de fonds aux parties concernées, l'enregistrement d'un véhicule, l'envoi de notifications ou l'émission d'un ticket. La blockchain est ensuite mise à jour lorsque la transaction est terminée. Cela signifie que la transaction ne peut pas être modifiée et que seules les parties qui ont reçu le droit accordé peuvent voir les résultats.
Dans un contrat intelligent, il peut exister autant de stipulations que nécessaire pour convaincre les participants que la tâche sera accomplie de manière satisfaisante. Pour établir les conditions, les participants doivent déterminer comment les transactions et leurs données sont représentées dans la blockchain, se mettre d'accord sur les règles « if/when...then… » qui régissent ces transactions, explorer toutes les exceptions possibles et définir un cadre de résolution des différends.
Ensuite, le contrat intelligent peut être programmé par un développeur, bien que de plus en plus, les organisations qui utilisent la blockchain pour les affaires fournissent des modèles, des interfaces web et d'autres outils en ligne pour simplifier la structuration des contrats intelligents.
Une fois une condition respectée, le contrat est exécuté immédiatement. Les contrats intelligents étant numériques et automatisés, aucun traitement de document papier n'a lieu et aucun temps n'est consacré à rectifier les erreurs qui résultent généralement du remplissage manuel des documents.
Comme aucun tiers n'est impliqué et que les enregistrements chiffrés des transactions sont partagés entre les participants, la question de la modification des informations a des fins personnelles ne se pose pas.
Les enregistrements de transaction dans la blockchain sont chiffrés, ce qui les rend pratiquement impossibles à détourner. De plus, comme chaque enregistrement est relié aux enregistrements précédents et suivants dans un grand livre distribué, les pirates devraient modifier toute la chaîne pour changer un seul enregistrement.
Les contrats intelligents suppriment le besoin d'intermédiaires pour gérer les transactions et, par extension, les délais et les frais qui y sont associés.
Découvrez comment les entreprises bénéficient des contrats intelligents dans les solutions de blockchain actives.
Sonoco et IBM s'efforcent de réduire les problèmes liés au transport de médicaments vitaux en améliorant la transparence de la chaîne d'approvisionnement. Optimisée pa IBM Blockchain Transparent Supply, Pharma Portal, une plateforme basée sur la blockchain, suit les produits pharmaceutiques à température contrôlée tout au long de la chaîne d'approvisionnement, afin de fournir des données fiables et précises à travers plusieurs parties.
The Home Depot utilise des contrats intelligents dans la blockchain pour résoudre rapidement les différends avec les fournisseurs. Grâce à la communication en temps réel et à la visibilité accrue de la chaîne d'approvisionnement, ils établissent des relations plus solides avec les fournisseurs, ce qui leur permet de consacrer plus de temps aux tâches essentielles et à l'innovation.
En rejoignant we.trade, le réseau de financement du commerce organisé par IBM Blockchain, les entreprises créent un écosystème de confiance pour le commerce mondial. En tant que plateforme basée sur la blockchain, we.trade utilise des règles standardisées et des options de négociation simplifiées pour réduire les frictions et les risques tout en facilitant le processus de négociation et en élargissant les opportunités commerciales pour les entreprises et les banques participantes.
Créez un écosystème de blockchain pour partager des données avec les partenaires de votre chaîne d'approvisionnement, avec des transactions plus efficaces et reposant sur la confiance.
Faites tomber les barrières invisibles de la croissance et réinventez le commerce et le financement du commerce grâce à l'expertise de notre réseau et à la plateforme leader du secteur.
Les producteurs, les distributeurs et les distributeurs peuvent renforcer la confiance et rendre nos aliments plus sûrs en améliorant la visibilité et la responsabilité à chaque étape de l'approvisionnement alimentaire.
Explorez nos guides d'information pour mieux comprendre les différents aspects de la blockchain, tels que son fonctionnement, son utilisation ou les considérations relatives à son implémentation.