Qu’est-ce que le dark web ?

Le dark web abrite des pages web, des canaux de messagerie, des réseaux de partage de fichiers et d’autres services similaires au web normal ou « ouvert ». La différence est que le contenu du dark web réside sur des darknets, des sous-sections anonymes d’internet avec des conditions d’accès particulières. Certains darknets sont accessibles uniquement sur invitation. D’autres sont accessibles avec les paramètres réseau ou les logiciels adéquats, tels que le navigateur Tor.



L’anonymat est le principal attrait du dark web. Les réseaux du dark web utilisent des méthodes telles que le chiffrement multicouches et le routage indirect pour dissimuler l’identité des utilisateurs. Les personnes qui visitent les sites du dark web et celles qui les hébergent ne peuvent pas être facilement identifiées.

Les cybercriminels profitent de cet anonymat pour dissimuler leurs activités illégales. Les journalistes, les lanceurs d’alerte et les internautes ordinaires peuvent utiliser le dark web pour éviter d’être suivis par des gouvernements hostiles, des grandes entreprises, des réseaux publicitaires, des algorithmes prédictifs et d’autres regards indiscrets.

Les professionnels de la cybersécurité surveillent également le dark web, qui constitue une source importante de renseignements sur les menaces. Ils peuvent voir ce que font les pirates, se tenir au courant des cibles et des techniques des cyberattaques et suivre les violations de données nouvelles et en cours.

Bien qu’on associe le dark web à des activités illicites et à des contenus illégaux, le simple fait d’y accéder n’est pas en soi illégal dans de nombreuses juridictions.