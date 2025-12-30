Qu’est-ce que le dark web ?

Le darknet est l’infrastructure réseau (ordinateurs et autres appareils interconnectés) qui permet d’accéder au contenu du dark web.
Les termes « darknet » et « dark web » sont souvent utilisés comme synonymes, tout comme « internet » et « web » sont utilisés de manière interchangeable. Mais techniquement, internet est un réseau d’appareils connectés et le web est une couche d’informations (sites web, applications et autres services) à laquelle les gens peuvent accéder par l’intermédiaire d’internet.
La même distinction s’applique au darknet et au dark web. Le darknet est l’infrastructure et le dark web est le contenu accessible via cette infrastructure.
Il existe de nombreux darknets, le réseau Tor étant le plus connu. (Pour plus d’informations, consultez la section « Qu’est-ce que Tor ? ») Parmi les autres darknets figurent l’Invisible Internet Project (I2P) et Hyphanet.
La plupart des darknets sont des réseaux superposés, des sous-réseaux distincts qui existent au sein d’un réseau plus vaste. Ce réseau plus vaste est, généralement, internet lui-même.
Mais les darknets sont isolés de l’internet public et les utilisateurs ne peuvent pas y accéder facilement via des navigateurs classiques tels que Google Chrome, Mozilla Firefox ou Microsoft Edge. Les utilisateurs ont besoin d’un logiciel, d’autorisations ou de configurations spéciales pour accéder à un darknet.
De nombreux darknets, tels que Tor, sont gérés par des bénévoles et des organisations à but non lucratif, les personnes faisant gratuitement don de leurs propres machines pour servir de nœuds de réseau. D’autres sont des réseaux décentralisés peer-to-peer ou des réseaux privés sur invitation uniquement.
Un autre élément différencie les darknets d’internet au sens large et d’autres réseaux superposés. Les darknets dissimulent intentionnellement l’identité des utilisateurs grâce au chiffrement multicouches, au routage en oignon et à d’autres méthodes.