Imaginez que vous êtes cadre dans une compagnie aérienne, et que vous arrivez au bureau avec une tasse de café fraîchement préparée par un lundi matin inhabituellement calme. Le week-end a été reposant ; vous êtes en pleine forme et avez hâte de commencer la semaine.

Alors que vous consultez votre boîte de réception, le tapotement familier d’une notification Slack attire votre attention.

Vous ouvrez la fenêtre. Il s’agit d’un message de votre responsable du centre des opérations de sécurité (SOC), et ce n’est pas bon signe : « Un courtier en données sur le dark web propose à la vente une quantité considérable de nos données client. »

Que faites-vous ? Vous convoquez une réunion d’urgence avec les dirigeants de l’entreprise ? Vous appelez la police ?

Votre premier réflexe pourrait être de paniquer. « Nos données sont sur le dark web. C’est grave. »

Mais, dans l’idéal, vous devriez demander à vos analystes en renseignements sur les menaces d’approfondir leurs recherches avant de réagir.

En effet, il n’est pas vraiment possible de faire confiance aux cybercriminels, et il se peut que les données qu’ils vendent soient différentes de ce qu’ils prétendent. Peut-être qu’il s’agit en réalité de données provenant d’un site de voyage qui n’a qu’un lien lointain avec votre entreprise. Ou peut-être qu’ils utilisent simplement le nom très reconnaissable de votre entreprise pour attirer des acheteurs.

Dans ce cas, les données de vos clients seraient en sécurité et vous n’auriez pas besoin de lancer une intervention publique massive et coûteuse. Vous n’auriez peut-être même rien à faire.

Le but de cet exercice de réflexion, inspiré d’un incident réel traité par IBM X-Force, est de montrer que le dark web est beaucoup plus banal que sa sinistre réputation ne le laisse croire.

Banal et connaissable.

Certes, le dark web abrite de nombreuses activités louches et purement malveillantes, mais les légendes qui entourent ce coin obscur d’Internet peuvent brouiller le jugement des gens.

En surveillant l’activité du dark web de façon étroite, calme et rationnelle, les entreprises peuvent dissiper les mythes et se faire une idée précise de ce qui se passe réellement dans ce célèbre repaire de pirates informatiques.

Cela dit, le dark web est un milieu plutôt délicat à arpenter. En effet, il arrive que des criminels s’infectent mutuellement pour obtenir des informations ou accéder à des données et à des comptes bancaires. Il est donc judicieux de faire appel à des professionnels qualifiés en cybersécurité, capables de distinguer les menaces vaines des risques réels.