Vous pouvez soumettre tout le monde à une formation de pointe et élaborer des politiques rigoureuses. Si les gens n’ont pas les outils dont ils ont besoin pour mettre en pratique ce que vous prêchez, tout cela ne sert quasiment à rien.

Revenons à l’histoire que j’ai racontée plus haut. J’ai pris quelques libertés avec le narratif. Ce n’est pas vrai que personne ne m’a remarquée. Une personne l’a fait : la femme que j’ai suivie dans le bâtiment.

En effet, pour y accéder, les employés doivent présenter un badge. N’en ayant pas, j’ai dû utiliser l’art ancien du talonnage, c’est-à-dire suivre quelqu’un de très près pour qu’il vous laisse la porte ouverte, car vous la claquer au nez serait impoli.

En suivant cette femme, je sentais qu’elle savait que quelque chose n’allait pas. Son regard noir en disait long. Comprenant que ma couverture était grillée, je me suis préparée à me faire jeter dehors par un agent de sécurité costaud, façon dessin animé.

À ma grande surprise, ce n’est pas arrivé. J’ai pu me promener en semant des clés USB comme une fée des logiciels malveillants pendant des heures avant de me lancer dans l’affrontement décisif à la réception.

Et pendant que j’étais là à regarder la réceptionniste imprimer mon CV, j’ai surpris une partie de conversation curieuse juste derrière moi. Quelqu’un décrivait quelqu’un qu’il avait vu, et ça ressemblait vraiment à moi. Ma tenue. Ma taille. Ma couleur de cheveux.

Prudemment, j’ai rapidement jeté un coup d’œil par-dessus mon épaule. Elle était là. La femme de la porte faisait ma description à un agent de sécurité qui parcourait les images des caméras sur son ordinateur portable. Ils me cherchaient alors que j’étais juste à quelques mètres.

J’ai quand même réussi à me faufiler sans me faire voir.

Lorsque je suis retournée discuter des résultats de mon évaluation avec mon client, la première chose que j’ai demandée a été : « Qu’est-ce qui a pris autant de temps ? » La femme m’a repérée alors que j’entrais dans le bâtiment, mais elle ne m’a signalé que trois ou quatre heures plus tard.

Nous avons fait quelques recherches, et il s’est avéré qu’elle voulait me signaler beaucoup plus tôt. Elle ne savait tout simplement pas comment faire. Il lui a fallu quelques heures pour trouver la bonne adresse e-mail et quelques heures de plus pour que la sécurité lui réponde.

Je vois souvent ce genre de choses : quelqu’un me surprend en train de le suivre de près. Je dis « Merci ! » de ma voix la plus joyeuse. La personne me regarde de haut en bas. Elle ne me connaît pas. Mais qu’est-elle censée faire ?

Ils ne savent pas quoi dire. Ils ne savent pas comment empêcher quelqu’un de les suivre, ou comment refuser poliment la demande d’un inconnu d’utiliser une imprimante. On n’apprend pas nécessairement aux gens à questionner les autres alors qu’il est dans la nature humaine de vouloir aider, et encore moins de dire carrément « non ».

Ce que je veux dire, c’est qu’il ne suffit pas de donner des ordres tels que « Ne laissez pas d’étrangers entrer dans le bâtiment » ou « Signalez les personnes suspectes à la sécurité ». Expliquez aux employés à quoi ressemble exactement ce processus et donnez-leur la possibilité de s’exercer dans le cadre de leur formation.

Si vous remarquez qu’une personne se promène sans badge d’identification et qu’elle ne vous est pas familière, arrêtez-la. Demandez-lui : « Puis-je vous aider ? Passons à l’enregistrement. » Si quelqu’un demande à utiliser une imprimante, dites : « Je dois d’abord vous obtenir un badge, c’est une simple formalité ! Passons à la sécurité. »

Et n’attendez pas que les gens mémorisent ces étapes. Il est facile de se sentir déstabilisé face à la réalité. Assurez-vous que chaque poste de travail (chaque appareil et chaque bureau) dispose d’un guide facilement accessible pour répondre aux attaques d’ingénierie sociale physiques et numériques. Indiquez les numéros de téléphone, les adresses e-mail et les consignes de signalement étape par étape.

Si cette femme avait pu agir dès qu’elle m’a vue, je n’aurais jamais réussi à piéger la réceptionniste.

Donc, si vous y réfléchissez, c’est sa faute. Pas la mienne.