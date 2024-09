Avec plus de deux décennies passées à la tête d'équipes de hackers et de recherche de vulnérabilités, Charles met à profit sa vision de hacker pour construire des programmes de sécurité de grande valeur pour les clients.

Andrew a des dizaines d'années d'expérience dans la direction d'équipes de sécurité de l'information au niveau mondial et une grande expérience des services de sécurité et de protection des infrastructures.

Responsable de la recherche, X-Force

John Dwyer

John dirige la recherche chez X-Force et se concentre sur le développement de technologies de traque des menaces et de réponse aux incidents, sur les écosystèmes de partenaires et sur l'extraction d'informations intéressantes à partir de piles de données.. John se passionne pour la résolution de problèmes, la traque des adversaires et aime aussi danser de temps en temps.