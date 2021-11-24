Qu’est-ce qu’un centre d’opérations de sécurité (SOC) ?

Date de publication : 15 mars 2024
Contributeurs : Mark Scapicchio, Amanda Downie, Matthew Finio
Un centre d'opérations de sécurité (SOC) améliore les capacités de détection, de réaction et de prévention des menaces d'une organisation en unifiant et en coordonnant toutes les technologies et opérations de cybersécurité.
Un SOC – souvent prononcé comme le mot anglais «sock» et parfois appelé centre d'opérations de sécurité de l'information (ISOC) – est une équipe interne ou externalisée de professionnels de la sécurité informatique dédiée à la surveillance de l'ensemble de l'infrastructure informatique d'une organisation 7 jours sur 7. Sa mission est de détecter, d'analyser et de répondre aux incidents de sécurité en temps réel. Cette orchestration des fonctions de cybersécurité permet à l'équipe SOC de maintenir une vigilance sur les réseaux, les systèmes et les applications de l'organisation et garantit une posture de défense proactive contre les cybermenaces.
Le SOC sélectionne, exploite et maintient également les technologies de cybersécurité de l'organisation et analyse continuellement les données sur les menaces afin de trouver des moyens d'améliorer sa posture de sécurité.
Lorsqu'il n'est pas sur site, un SOC fait souvent partie des services de sécurité gérés (MSS) externalisés proposés par un fournisseur de services de sécurité gérés (MSSP). Le principal avantage de l'exploitation ou de l'externalisation d'un SOC est qu'il unifie et coordonne le système de sécurité d'une organisation, y compris ses outils de sécurité, ses pratiques et sa réponse aux incidents de sécurité. Cela se traduit généralement par des mesures préventives et des politiques de sécurité améliorées, une détection plus rapide des menaces et une réponse plus rapide, plus efficace et plus rentable aux menaces de sécurité. Un SOC peut également améliorer la confiance des clients et simplifier et renforcer la conformité d'une organisation aux réglementations du secteur, nationales et internationales en matière de confidentialité.
Les activités et responsabilités du SOC se répartissent en trois grandes catégories.
Inventaire des actifs : un SOC doit maintenir un inventaire exhaustif de tout ce qui doit être protégé, à l'intérieur ou à l'extérieur du centre de données (par exemple, applications, bases de données, serveurs, services cloud, terminaux, etc.) et de tous les outils utilisés pour les protéger (pare-feu, antivirus/anti-malware/anti-ransomware, logiciels de surveillance, etc.). A cet égard, de nombreux SOC utilisent une solution de découverte d’actifs.
Maintenance de routine et préparation : pour maximiser l'efficacité des outils et des mesures de sécurité en place, le SOC effectue une maintenance préventive telle que l'application de correctifs et de mises à niveau de logiciels, et la mise à jour continue des pare-feux, des listes blanches et noires, ainsi que des politiques et procédures de sécurité. Le SOC peut également créer des sauvegardes de système (ou aider à créer des politiques ou des procédures de sauvegarde) pour assurer la continuité des activités en cas de violation de données, d'attaque par ransomware ou autre incident de cybersécurité.
Planification de la réponse aux incidents : le SOC est responsable de l'élaboration du plan de réponse aux incidents de l'organisation. Le plan définit les activités, les rôles et les responsabilités en cas de menace ou d'incident, ainsi que les indicateurs de performance qui permettront de mesurer la réussite de toute réponse.
Tests réguliers : l’équipe SOC réalise des évaluations de vulnérabilité, des évaluations exhaustives identifiant la vulnérabilité de chaque ressource face aux menaces potentielles ou émergentes, ainsi que les coûts associés. Elle procède également à des tests de pénétration, simulant des attaques spécifiques sur un ou plusieurs systèmes. Sur la base des résultats de ces tests, l'équipe procède à des corrections ou à des ajustements des applications, des politiques de sécurité, des bonnes pratiques et des plans d'intervention en cas d'incident.
Rester à jour : le SOC est informé des dernières solutions et technologies de sécurité, ainsi que des renseignements les plus récents sur les menaces. Ces informations incluent les actualités sur les cyberattaques et les pirates qui les perpètrent, collectées à partir des médias sociaux, des sources industrielles et du dark web.
Surveillance de sécurité ininterrompue : le SOC surveille l'ensemble de l'infrastructure informatique étendue – applications, serveurs, logiciels système, dispositifs informatiques, charges de travail cloud, réseau – 24h/24, 7j/7 et 365 jours par an, pour détecter les signes d'exploits connus et toute activité suspecte.
Pour de nombreux SOC, la technologie principale de surveillance, de détection et de réponse est la gestion des informations et des événements de sécurité, ou SIEM. Le SIEM surveille et agrège les alertes et les données de télémétrie provenant des logiciels et du matériel sur le réseau en temps réel, puis analyse les données pour identifier les menaces potentielles. Plus récemment, certains SOC ont également adopté la technologie de détection et de réponse étendues (XDR), qui fournit une télémétrie et une surveillance plus détaillées, et permet l'automatisation de la détection et de la réponse aux incidents.
Gestion des registres : la gestion des registres, c’est-à-dire la collecte et l’analyse des données de journal générées par chaque événement réseau, est un sous-ensemble important de la surveillance. Alors que la plupart des services informatiques collectent des données de journal, ce n'est que grâce à leur analyse qu'il est possible d'établir une activité normale, c'est-à-dire de référence, et donc de détecter toute anomalie indiquant une activité suspecte. En fait, de nombreux pirates informatiques comptent sur le fait que les entreprises n’analysent pas toujours les données des journaux, ce qui peut permettre à leurs virus et logiciels malveillants de fonctionner pendant des semaines, voire des mois, sans être détectés sur les systèmes de la victime. La plupart des solutions SIEM incluent une capacité de gestion des registres.
Détection des menaces : l'équipe SOC fait la distinction entre les signaux et le bruit, c'est-à-dire les indications de cybermenaces réelles et d'utilisations par des pirates informatiques à partir des faux positifs, puis hiérarchise les menaces en fonction de leur gravité. Les solutions SIEM modernes intègrent l'intelligence artificielle (IA) qui automatise ces processus et qui « apprend » des données pour mieux détecter les activités suspectes au fil du temps.
Réponse aux incidents : en réponse à une menace ou à un incident réel, le SOC prend des mesures pour limiter les dégâts. Ces mesures peuvent inclure :
De nombreuses solutions XDR permettent aux SOC d’automatiser et d’accélérer ces réponses et d'autres interventions en cas d'incident.
Récupération et résolution : une fois l'incident maîtrisé, le SOC éradique la menace, puis s'efforce de ramener les actifs touchés à leur état antérieur à l'incident (par exemple, effacement, restauration et reconnexion des disques, des appareils des utilisateurs et d'autres points de terminaison ; restauration du trafic réseau ; redémarrage des applications et des processus). En cas de violation de données ou d'attaque par ransomware, la récupération peut également impliquer le passage à des systèmes de sauvegarde et la réinitialisation des mots de passe et des identifiants d'authentification.
Analyse post-mortem et optimisation : pour éviter qu’un incident ne se reproduire, le SOC analyse toutes les informations disponibles sur l'incident afin de mieux gérer les vulnérabilités, mettre à jour les processus et les politiques, choisir de nouveaux outils de cybersécurité ou réviser le plan de réponse aux incidents. À un niveau supérieur, l'équipe SOC peut également essayer de déterminer si l'incident révèle une tendance de cybersécurité nouvelle ou changeante à laquelle l'équipe doit se préparer.
Gestion de la conformité : le SOC a pour tâche de veiller à ce que l’ensemble des applications, des systèmes et des outils et processus de sécurité soient conformes aux réglementations relatives à la confidentialité des données, telles que le RGPD (règlement général sur la protection des données), la loi CCPA (California Consumer Privacy Act), la norme PCI DSS (norme de sécurité des données de l’industrie des cartes de paiement) et la loi HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act). À la suite d'un incident, le SOC s'assure que les utilisateurs, les régulateurs, les forces de l'ordre et les autres parties sont informés conformément aux réglementations et que les données d'incident requises sont conservées à des fins de preuve et d'audit.
Pour les organisations, un SOC présente de nombreux avantages, notamment :
Protection des actifs : les capacités de surveillance proactive et de réponse rapide des SOC préviennent les accès non autorisés et minimisent le risque de violations de données. Cela permet de protéger les systèmes critiques, les données sensibles et la propriété intellectuelle contre les failles de sécurité et les vols.
Continuité des activités : en réduisant les incidents de sécurité et en minimisant leur impact, les SOC garantissent la continuité des opérations commerciales. Cela permet de maintenir la productivité, les flux de revenus et la satisfaction des clients.
Conformité réglementaire : les SOC aident les organisations à respecter les exigences réglementaires et les normes sectorielles en matière de cybersécurité en mettant en œuvre des mesures de sécurité efficaces et en conservant des archives détaillées des incidents et des réponses.
Réduction de coûts : investir dans des mesures de sécurité proactives par le biais d'un SOC peut permettre de réaliser des économies significatives en évitant les violations de données et les cyberattaques coûteuses. L'investissement initial est souvent bien inférieur aux dommages financiers et aux atteintes à la réputation causés par un incident de sécurité. De plus, l'externalisation d'un SOC remplace la nécessité de recruter du personnel de sécurité en interne.
Confiance des clients : le fait de démontrer un engagement envers la cybersécurité par le biais d'un SOC renforce la confiance des clients et des parties prenantes.
Amélioration de la réponse aux incidents : les capacités de réponse rapide des SOC réduisent les temps d'arrêt et les pertes financières en contenant les menaces et en rétablissant rapidement les opérations normales pour minimiser les perturbations.
Gestion améliorée des risques : en analysant les événements et les tendances en matière de sécurité, les équipes SOC peuvent identifier les vulnérabilités potentielles d'une organisation. Elles peuvent ensuite prendre des mesures proactives pour les atténuer avant qu'elles ne soient exploitées.
Détection proactive des menaces : en surveillant continuellement les réseaux et les systèmes, les SOC peuvent identifier et atténuer plus rapidement les menaces de sécurité. Cela permet de minimiser les dommages potentiels et les violations de données et aide les organisations à garder une longueur d’avance sur les menaces en constante évolution.
En général, les principaux acteurs d'une équipe SOC sont les suivants :
Responsable du SOC : le responsable du SOC dirige l'équipe, supervise toutes les opérations de sécurité et rend compte au RSSI (responsable de la sécurité des systèmes d'information) de l'organisation.
Ingénieurs en sécurité : ces professionnels conçoivent et gèrent l'architecture de sécurité de l'organisation. Une grande partie de leur travail consiste à évaluer, tester, recommander, mettre en œuvre et maintenir des outils et des technologies de sécurité. Les ingénieurs en sécurité travaillent également avec les équipes de développement ou DevOps/DevSecOps pour s'assurer que l'architecture de sécurité de l'organisation est intégrée dans les cycles de développement des applications.
Analystes de sécurité : également appelés enquêteurs de sécurité ou intervenants en cas d'incident, les analystes de sécurité sont essentiellement les premiers à intervenir en cas de menaces ou d'incidents de cybersécurité. Ils détectent, enquêtent et trient (par ordre de priorité) les menaces ; ils identifient ensuite les hôtes, les points de terminaison et les utilisateurs touchés. Ils prennent ensuite les mesures appropriées pour atténuer et contenir l'impact de la menace ou de l'incident. (Dans certaines organisations, les enquêteurs et les intervenants en cas d'incident sont des postes distincts, classés respectivement comme analystes de niveau 1 et de niveau 2.)
Traqueurs de menaces : également appelés analystes experts en sécurité ou analystes SOC, les traqueurs de menaces sont spécialisés dans la détection et la neutralisation des menaces, c'est-à-dire les nouvelles menaces ou variantes de menaces qui parviennent à contourner les défenses automatisées.
L'équipe SOC peut inclure d'autres spécialistes, en fonction de la taille de l'entreprise ou de son secteur d'activité. Les grandes entreprises peuvent inclure un directeur de la réponse aux incidents, qui sera responsable de la communication et de la coordination de la réponse aux incidents. Certains SOC comprennent également des enquêteurs en informatique légale, spécialisés dans la récupération de données – des indices – à partir d'appareils endommagés ou compromis lors d'un incident de cybersécurité.
