Qu’est-ce que la gestion des menaces ?

La plupart des équipes de sécurité sont confrontées à une fragmentation de l'information, ce qui peut créer des angles morts dans les opérations de sécurité. Et partout où ils existent, les angles morts compromettent la capacité d'une équipe à identifier, protéger contre et répondre rapidement aux menaces de sécurité.

Les dangers d'aujourd'hui incluent les logiciels en mutation, les menaces persistantes avancées (APT), les menaces internes et les vulnérabilités des services informatiques basés sur le cloud, des défis bien au-delà de ce que les logiciels antivirus peuvent gérer. Avec la disparition progressive du périmètre d'une infrastructure informatique protégée et d'une main-d'œuvre à distance, les entreprises sont constamment confrontées à de nouveaux risques complexes et à de nouvelles menaces de sécurité.

Dans le contexte de ce paysage de menaces en constante évolution et du passage au cloud, les professionnels de la sécurité partent du principe que des violations de données se sont déjà produites et se reproduiront.

Un système de gestion des cybermenaces amélioré par l'automatisation et alimenté par l'IA peut aider à contrer les attaques avancées des cybercriminels d'aujourd'hui. Il donne aux équipes de sécurité la visibilité dont elles ont besoin pour agir efficacement. L'unification des données de sécurité permet aux équipes de sécurité d'identifier les données à risque et les vulnérabilités à travers les réseaux, sur des milliers de points de terminaison et entre les clouds.

Les menaces internes à une organisation sont particulièrement dangereuses dans le domaine de la cybersécurité. Et les attaques internes coûtent plus cher aux organisations que les menaces externes. Apprenez à identifier les menaces internes et à les atténuer.