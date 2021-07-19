Qu’est-ce que la gestion des menaces ?

La gestion des menaces est un processus utilisé par les professionnels de la cybersécurité pour prévenir les cyberattaques, détecter les cybermenaces et répondre aux incidents de sécurité.
La plupart des équipes de sécurité sont confrontées à une fragmentation de l'information, ce qui peut créer des angles morts dans les opérations de sécurité. Et partout où ils existent, les angles morts compromettent la capacité d'une équipe à identifier, protéger contre et répondre rapidement aux menaces de sécurité.
Les dangers d'aujourd'hui incluent les logiciels en mutation, les menaces persistantes avancées (APT), les menaces internes et les vulnérabilités des services informatiques basés sur le cloud, des défis bien au-delà de ce que les logiciels antivirus peuvent gérer. Avec la disparition progressive du périmètre d'une infrastructure informatique protégée et d'une main-d'œuvre à distance, les entreprises sont constamment confrontées à de nouveaux risques complexes et à de nouvelles menaces de sécurité.
Dans le contexte de ce paysage de menaces en constante évolution et du passage au cloud, les professionnels de la sécurité partent du principe que des violations de données se sont déjà produites et se reproduiront.
Un système de gestion des cybermenaces amélioré par l'automatisation et alimenté par l'IA peut aider à contrer les attaques avancées des cybercriminels d'aujourd'hui. Il donne aux équipes de sécurité la visibilité dont elles ont besoin pour agir efficacement. L'unification des données de sécurité permet aux équipes de sécurité d'identifier les données à risque et les vulnérabilités à travers les réseaux, sur des milliers de points de terminaison et entre les clouds.
Les menaces internes à une organisation sont particulièrement dangereuses dans le domaine de la cybersécurité. Et les attaques internes coûtent plus cher aux organisations que les menaces externes. Apprenez à identifier les menaces internes et à les atténuer.
De nombreux systèmes modernes de gestion des menaces utilisent le cadre de cybersécurité établi par le National Institute of Standards and Technology (NIST). Le NIST fournit des directives complètes pour améliorer la sécurité de l'information et la gestion des risques liés à la cybersécurité pour les organisations du secteur privé. L'un de leurs guides, le cadre de cybersécurité du NIST (NIST CF), comprend des normes, des bonnes pratiques et cinq fonctions principales : identifier, protéger, détecter, répondre et récupérer.
Les équipes de cybersécurité doivent avoir une compréhension approfondie des actifs et des ressources les plus importants de l'organisation. La fonction d'identification comprend des catégories telles que la gestion des actifs, l'environnement commercial, la gouvernance, l'évaluation des risques, la stratégie de gestion des risques et la gestion des risques de la chaîne d'approvisionnement.
La fonction de protection couvre une grande partie des contrôles de sécurité techniques et physiques pour développer et mettre en œuvre des mesures de protection appropriées et protéger les infrastructures critiques. Ces catégories sont la gestion des identités et le contrôle des accès, la sensibilisation et la formation, la sécurité des données, les processus et procédures de protection des informations, la maintenance et les technologies de protection.
La fonction de détection met en œuvre des mesures qui alertent l'organisation en cas de cyberattaques. Les catégories de détection comprennent les anomalies et les événements, la surveillance continue de la sécurité et les processus de détection précoce.
La fonction de réponse garantit une réponse appropriée aux cyberattaques et autres événements de cybersécurité. Les catégories comprennent la planification de la réponse, les communications, l’analyse, l’atténuation et les améliorations.
Les activités de récupération mettent en œuvre des plans de cyber-résilience et contribuent à assurer la continuité des activités en cas de cyberattaque, de faille de sécurité ou d'autre événement de cybersécurité. Les fonctions de récupération sont l'amélioration de la planification de la reprise et les communications.
Les entreprises d'aujourd'hui mettent en place des centres d'opérations de sécurité (SOC) équipés de technologies modernes, telles que l'IA, pour détecter, gérer et répondre efficacement aux menaces. En adoptant des technologies basées sur l'IA et une gamme ouverte et modulaire de solutions et de services de gestion des menaces, les organisations peuvent consacrer moins de temps et de ressources à l'intégration et à l'exploitation d'outils et de sources de données fragmentés.
La technologie permet d’établir des processus efficaces et interconnectés d’échange de données, d’analyse et de réponse qui transforment et améliorent les capacités des opérations de sécurité. Pour répondre aux besoins de leurs clients, les fournisseurs peuvent proposer des solutions de gestion des menaces sous forme de logiciels, de logiciels en tant que service (SaaS) ou de services gérés.
Les fournisseurs de solutions peuvent également concevoir, construire, gérer ou fournir les outils nécessaires pour prendre en charge tous les aspects du cycle de vie de la gestion des menaces. Ils soutiennent les équipes SOC avec les mêmes outils de détection et d'investigation des menaces alimentés par l'IA ainsi que des solutions et services de gestion des menaces pour tirer le meilleur parti des ressources et des investissements existants.
Une nouvelle façon de lutter contre la cybercriminalité grâce à une approche intégrée et une expertise soutenues par l'IA et l'orchestration. Grâce à la plateforme de services de gestion des menaces IBM, vous pouvez identifier, hiérarchiser et agir sur les menaces avancées les plus pertinentes pour vous.
IBM Cloud Pak for Security est une plateforme de sécurité ouverte qui se connecte à vos sources de données existantes. Elle génère des informations plus approfondies et vous permet d'agir plus rapidement grâce à l'automatisation. Que vos données résident dans des outils IBM ou tiers, sur site ou dans des environnements multiclouds, la plateforme vous aide à identifier les menaces et les risques, et à y répondre, le tout sans déplacer vos données.
Identifier les menaces n'est qu'une partie de la solution en matière de sécurité. Vous avez également besoin d'une réponse intelligente aux incidents face au volume croissant d'alertes, à la multiplication des outils et à la pénurie de personnel. Accélérez votre réponse aux incidents grâce à l’automatisation, à la standardisation des processus et à l’intégration des outils de sécurité existants avec IBM.
La mauvaise qualité des renseignements, le manque de confiance et la faible intégration avec d'autres sources de données et organisations constituent autant d'obstacles à la collecte d'informations exploitables pour déjouer les cyberattaques. Les services IBM de renseignement sur les menaces peuvent simplifier votre gestion des renseignements grâce à des experts qui peuvent concevoir, construire, fournir et exploiter une plate-forme automatisée de lutte contre les cybermenaces.
Les menaces internes représentent 60 % des cyberattaques et sont difficiles à détecter. La plupart des incidents passent inaperçus pendant des mois, voire des années. Gagnez en visibilité sur les anomalies comportementales susceptibles de signaler une menace interne active. Gagnez en visibilité sur les anomalies comportementales susceptibles de signaler une menace interne active. Découvrez et contrôlez tous les types de comptes privilégiés dans votre entreprise.
Réagissez et restaurez vos systèmes rapidement grâce aux sauvegardes IBM FlashSystem qui vous permettent de restaurer des copies isolées et non modifiables, minimisant ainsi l'impact d'une cyberattaque.
Détectez et résolvez les attaques de logiciels malveillants sur les appareils compromis. Grâce aux solutions de gestion unifiée des terminaux (UEM), vous pouvez surveiller et contrôler pratiquement tous vos appareils mobiles, applications et contenus. Effectuez des analyses de sécurité alimentées par l’IA et maintenez la sécurité sur toutes vos plateformes.
La généralisation du télétravail et de l'interconnectivité des terminaux a fait naître de nouveaux défis en matière de cybersécurité. Pour les relever, il est nécessaire de disposer d'un outil moderne de détection et de réponse des terminaux (EDR), piloté par l'IA, capable de bloquer et d'isoler de manière proactive les menaces liées aux logiciels malveillants et aux ransomwares et de propulser la sécurité des terminaux dans un monde Zero Trust.
Identifiez, protégez, détectez et récupérez les données de l’ensemble votre infrastructure de stockage, tout en profitant d’une vue claire et consolidée de la protection des données et de l'état de cyber-résilience grâce à une intégration aux tableaux de bord de sécurité.
Les services de cybersécurité d’IBM fournissent des services de conseil, d’intégration et de sécurité gérés ainsi que des capacités offensives et défensives. Nous associons une équipe mondiale d’experts à des technologies propriétaires et partenaires pour créer conjointement des programmes de sécurité personnalisés qui gèrent les risques.