Votre organisation doit protéger ses actifs critiques et gérer l’ensemble du cycle de vie des menaces, de la défense proactive aux actions de détection et de réponse. Une solution de gestion intelligente et unifiée des cybermenaces peut vous permettre de maintenir vos défenses à niveau, détecter les menaces avancées, réagir rapidement et avec précision et garantir la reprise qu’en cas d’interruption.

Les services de gestion des cybermenaces IBM est une équipe d’élite composée de pirates informatiques, de chercheurs, d’analystes et d’intervenants en cas d’incident sous IBM X-Force, ainsi que de services de détection et de réponse aux menaces dont fait partie notre équipe mondiale d’analystes en sécurité qui assure la surveillance, l’analyse et la réponse aux alertes de sécurité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à partir de toutes les technologies pertinentes dans les environnements de cloud hybride de nos clients..

Ces services sont fournis via la plateforme de services de sécurité de pointe d’IBM, X-Force Protection Platform, qui applique plusieurs couches d’IA et de renseignements contextuels sur les menaces provenant du vaste réseau mondial de sécurité d’IBM, ce qui permet d’éliminer le bruit de manière automatisée, tout en réagissant rapidement aux menaces majeures.