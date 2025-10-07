Que sont les benchmarks CIS ?

Les benchmarks CIS constituent un ensemble de meilleures pratiques pour configurer de manière sûre les systèmes informatiques, les logiciels, les réseaux et l'infrastructure de cloud.

Les benchmarks CIS sont publiés par le Center for Internet Security (CIS). Au moment de la publication de cet article, il existe plus de 140 benchmarks CIS au total, couvrant sept catégories de technologies de base. Les benchmarks CIS sont développés grâce à un processus consensuel unique impliquant des communautés de professionnels de la cybersécurité et d'experts du monde entier, chacun identifiant, affinant et validant en permanence les meilleures pratiques de sécurité dans leurs domaines de spécialité.