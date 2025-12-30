Qu’est-ce que le BYOK (bring your own key) ?

Souvent, un fournisseur de service cloud contrôle les clés de chiffrement qui assurent la protection des données des actifs hébergés dans le cloud de l’entreprise. Cependant, dans un modèle BYOK, l’organisation contrôle ses propres clés de chiffrement, de sorte qu’aucune entité externe ne peut accéder à ses données cloud sans son autorisation.

Les clés de chiffrement transforment le texte brut en texte chiffré illisible afin de protéger les données sensibles contre tout accès non autorisé. Elles peuvent également déchiffrer le texte chiffré pour le rendre lisible par les utilisateurs autorisés.

Le système BYOK aide à garantir que les clés de chiffrement sont gérées conformément aux politiques de sécurité d’une organisation et aux normes industrielles telles que les directives NIST et FIPS 140-2, quel que soit le fournisseur de cloud.

La plupart des grands fournisseurs de cloud, y compris IBM Cloud, Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS) et Google Cloud, proposent le BYOK à leurs clients.