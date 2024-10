Exemples de confidentialité des données

Le respect des réglementations en matière de confidentialité n'est qu'un point de départ. Bien que le respect de la loi permette d'éviter des sanctions, cela peut ne pas suffire à protéger pleinement les informations personnelles identifiables (PII) et autres données sensibles contre les pirates informatiques, les abus et autres menaces.

Voici quelques principes et pratiques couramment utilisés par les organisations pour renforcer la confidentialité des données :

Visibilité des données

Pour une gouvernance des données efficace, une organisation doit savoir quels types de données elle détient, où ces données se trouvent et comment elles sont utilisées.

Certains types de données, comme les informations biométriques et les numéros de sécurité sociale, nécessitent des protections plus rigoureuses que d'autres. Comprendre comment les données circulent à travers le réseau permet de suivre leur utilisation, de détecter toute activité suspecte et de mettre en place les mesures de sécurité appropriées.

Enfin, une visibilité complète des données facilite le traitement des demandes des individus concernant l'accès, la mise à jour ou la suppression de leurs informations. Si l'organisation ne dispose pas d'un inventaire complet de ses données, elle risque de laisser involontairement des enregistrements après une demande de suppression.

Exemple

Par exemple, un détaillant numérique catalogue tous les types de données clients qu'il détient, tels que les noms, adresses électroniques et informations de paiement enregistrées. Il cartographie la manière dont chaque type de données circule entre les systèmes et les appareils, identifie qui y a accès (y compris les employés et les tiers), et décrit comment ces données sont utilisées. Enfin, le détaillant classe les données selon leur niveau de sensibilité et applique des contrôles appropriés à chaque type. L'entreprise effectue des audits réguliers pour maintenir à jour son inventaire de données.

Contrôle utilisateur

Les organisations peuvent réduire les risques liés à la confidentialité en donnant aux utilisateurs autant de contrôle que possible sur la collecte et le traitement de leurs données. Si une entreprise obtient systématiquement le consentement des utilisateurs avant d'utiliser leurs données, elle minimise les risques de violation de la vie privée.

Cela dit, il peut arriver que les organisations doivent traiter des données sans consentement préalable. Dans ces cas, l'entreprise doit s'assurer qu'elle dispose d'une raison légale valide, comme un journal qui enquête sur des crimes que les auteurs préfèreraient garder secrets.

Exemple

Un site de réseaux sociaux crée un portail de gestion des données en libre-service. Les utilisateurs peuvent télécharger, mettre à jour ou supprimer les données qu'ils partagent avec le site, et décider comment le site peut traiter ces informations.

Limitation des données

Il peut être tentant de collecter un maximum de données personnelles, mais plus une entreprise en collecte, plus elle est exposée à des risques en matière de protection de la vie privée. Les organisations peuvent adopter le principe de limitation : identifier un objectif précis pour la collecte de données et ne recueillir que le minimum nécessaire pour atteindre cet objectif.

Les politiques de conservation des données devraient également être limitées. L'organisation doit supprimer les données dès que l'objectif pour lequel elles ont été collectées est atteint.

Exemple

Par exemple, une agence de santé publique enquête sur la propagation d'une maladie dans un quartier spécifique. Elle ne collecte aucune information personnelle identifiable des ménages sondés, se contentant d'enregistrer les cas de maladie. Une fois l'enquête terminée et les taux d'infection déterminés, l'agence supprime les données.

Transparence

Les organisations doivent tenir les utilisateurs informés de toutes les actions entreprises avec leurs données, y compris celles de leurs partenaires tiers.

Exemple

Une banque, par exemple, envoie chaque année des avis de confidentialité à tous ses clients. Ces avis détaillent les données collectées auprès des titulaires de comptes, comment ces données sont utilisées (pour le respect de la réglementation ou la prise de décisions de crédit, par exemple) et la durée de leur conservation. La banque informe également ses clients de toute modification de sa politique de confidentialité dès qu'elle est mise en place.

Contrôle d’accès

Des mesures strictes de contrôle d'accès peuvent empêcher l'accès et l'utilisation non autorisés des données. Seules les personnes ayant un besoin légitime devraient avoir accès à ces informations. Les organisations doivent utiliser des solutions d'authentification multifacteur (AMF) ou d'autres mesures de sécurité rigoureuses pour vérifier l'identité des utilisateurs avant de leur accorder l'accès aux données. Les solutions de gestion des identités et des accès (IAM) permettent d'appliquer des politiques de contrôle d'accès granulaires dans toute l'organisation.

Exemple

Une entreprise technologique utilise des politiques de contrôle d'accès basées sur les rôles pour attribuer des privilèges d'accès en fonction des responsabilités des employés. Les employés ne peuvent accéder qu'aux données dont ils ont besoin pour exercer leurs responsabilités professionnelles essentielles, et ils ne peuvent les utiliser que de manière approuvée. Par exemple, le responsable des ressources humaines peut consulter les dossiers des employés, mais pas les dossiers des clients. Les représentants du service client peuvent voir les comptes clients, mais pas les données de paiement enregistrées.

Mesures de sécurité des données

Les organisations doivent utiliser une combinaison d'outils et de stratégies pour protéger les données lorsqu'elles sont au repos, en transit ou en cours d'utilisation.

Exemple

Un prestataire de soins de santé chiffre le stockage des données des patients et utilise un système de détection d'intrusion pour surveiller tout le trafic vers la base de données. Il utilise également un outil de prévention des pertes de données (DLP) pour suivre les mouvements et l'utilisation des données. Si une activité illicite est détectée, par exemple un compte d'employé transférant des données de patients vers un appareil inconnu, le DLP déclenche une alarme et coupe la connexion.

Évaluations de l’impact sur la confidentialité

Les évaluations d'impact sur la confidentialité (PIA) permettent de déterminer le risque qu'une activité pose pour la confidentialité des utilisateurs. Elles identifient comment le traitement des données pourrait porter atteinte à la vie privée et comment atténuer ou prévenir ces risques.

Exemple

Une société de marketing réalise toujours une PIA avant chaque nouveau projet d'étude de marché. Cela permet de définir précisément les activités de traitement des données et de combler toute lacune en matière de sécurité. De cette manière, les données sont uniquement utilisées à des fins spécifiques et sont protégées à chaque étape. Si l'entreprise détecte des risques graves qu'elle ne peut pas raisonnablement atténuer, elle réorganise ou annule le projet.

Confidentialité des données dès la conception et par défaut

La confidentialité des données dès la conception et par défaut repose sur l'idée que la confidentialité doit être intégrée à chaque activité de l'organisation, dans chaque produit et chaque processus. Le paramètre par défaut de tout système doit être celui qui respecte le plus la vie privée.

Exemple

Par exemple, lorsqu'un utilisateur s'inscrit à une application de fitness, les paramètres de confidentialité sont par défaut réglés sur « ne pas partager mes données avec des tiers ». Les utilisateurs doivent modifier manuellement ces paramètres s'ils souhaitent permettre la vente de leurs données.