Qu’est-ce que la protection des données ?

Pour comprendre l’importance de la protection des données, il suffit de contempler l’ère du big data. Chaque fois que nous touchons notre écran, que nous consultons un site Web ou que nous marchons dans la rue smartphone à la main, nous laissons une trace toujours plus importante de données personnelles. Parallèlement, pour assurer leur transformation numérique, les entreprises adoptent massivement services cloud et applications, accumulant toujours plus de données. Sans surprise, toutes ces données peuvent s’avérer extrêmement précieuses : transformées en informations, elles permettent effectivement aux entreprises d’optimiser leur prise de décision.

Cependant, qui dit plus de données dit plus de vulnérabilités et une plus grande surface d’attaque. Selon le rapport d'IBM, le coût moyen d'une violation de données en 2023 était de 4,45 millions de dollars,soit une hausse de 15 % en trois ans.

La protection des données permet de réduire l’impact de ces menaces et de sécuriser les données client. Il s’agit d’un ensemble de contrôles, ou obligations, que les entreprises et les personnes qui traitent des données sont tenues de respecter. Ces exigences de conformité visent à garantir la confidentialité des données et à empêcher toute utilisation abusive de ces dernières. La démarche de protection des données permet également aux entreprises d’élaborer des politiques et des procédures pour garantir une gestion responsable des données.

Compte tenu de ces avantages, bon nombre d’entreprises investissent dans la protection des données de manière volontaire et proactive, et non seulement par obligation. En effet, elles ont compris que protéger les données de leurs clients leur permettrait de gagner leur confiance et de renforcer leur réputation de gestionnaire responsable et transparent.

Qui plus est, la protection des données permet généralement aux entreprises d’améliorer leur sécurité, leur efficacité et leur rentabilité. Les entreprises peuvent remédier plus efficacement aux vulnérabilités qui les exposent à un risque accru de violation des données en mettant en place des normes strictes en matière de conformité des données. La mise en œuvre d’une stratégie de protection des données efficace permet non seulement de sécuriser ses données, mais aussi de garantir leur exactitude et de réduire le risque d’erreur, souvent coûteux. Les entreprises qui assurent une bonne gestion des données gagnent du temps, consacrent moins de ressources à leur découverte et à leur correction, et explorent leurs propres jeux de données avec efficacité et agilité afin d’en extraire des informations.

Bon nombre d’entreprises estiment également qu’une stratégie de protection des données efficace leur permet d’assurer leur conformité aux normes en la matière, qui font désormais l’objet de révisions plus fréquentes. Ces normes incluent SOC 2, CSA STAR, ISO 27001, National Institute of Standards and Technology (NIST) 800-53, pour n’en citer que quelques-unes.