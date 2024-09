La loi américaine Health Insurance Portability and Accountability Act de 1996 (HIPAA) a établi des exigences en matière d'utilisation, de divulgation et de stockage sécurisé des données de santé protégées (PHI) et a été mise à jour en 2009 via l'amendement Health Information Technology for Economic and Clinical Health (HITECH).

Les entités couvertes qui sont soumises à la loi HIPAA, y compris les médecins, les hôpitaux, les compagnies d'assurance maladie et leurs partenaires accrédités, sont tenues d'implémenter et de gérer un ensemble de contrôles techniques, administratifs et physiques conçus pour protéger les données de santé protégées (PHI).

Rapports et autre documentation

