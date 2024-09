Basé sur Apache Cassandra, DataStax Enterprise est renforcé par les plus grandes applications Internet et prend en charge diverses workloads NoSQL, du graphisme à la recherche et à l'analyse, en passant par les workloads à grande échelle basées sur l'écriture. Grâce à Kubernetes et API, DataStax Enterprise prend en charge les workloads NoSQL tout en augmentant la productivité des utilisateurs en simplifiant l'intégration des données à l'échelle de l'entreprise dans Cassandra.

DataStax Enterprise with IBM, le résultat d'un partenariat OEM entre IBM et DataStax, vous fournit une solution de cloud hybride qui peut être déployée sur des clouds privés ou sur plusieurs clouds publics pour prendre en charge les applications nécessitant une technologie open source Apache Cassandra. Cette expérience unique fournie par IBM simplifie l'approvisionnement, le support et le déploiement, vous permettant de créer des applications riches en données à l'échelle avec une sécurité de niveau entreprise, des outils de développement supplémentaires et d'autres bases de données.