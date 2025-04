Qu’est-ce que le Common Vulnerability Scoring System (CVSS) ?

Le CVSS est un outil important pour la gestion des vulnérabilités. Il sert à découvrir, hiérarchiser et résoudre les failles de sécurité dans l’infrastructure informatique et les logiciels d’une entreprise. Identifier et résoudre les erreurs et les faiblesses en matière de cybersécurité, telles que les erreurs de configuration des pare-feu et les bogues non corrigés, est un aspect crucial pour garantir la fonctionnalité complète de l’infrastructure informatique et des logiciels.

Les mesures de résolution peuvent inclure :

Remédiation : s’assurer qu’une vulnérabilité ne peut plus être exploitée.



: s’assurer qu’une vulnérabilité ne peut plus être exploitée. Atténuation : rendre une vulnérabilité plus difficile à exploiter tout en réduisant l’impact potentiel de son exploitation.



: rendre une vulnérabilité plus difficile à exploiter tout en réduisant l’impact potentiel de son exploitation. Acceptation : ne pas intervenir sur une vulnérabilité existante si son exploitation est peu probable ou a peu de chances de provoquer des dommages.

Compte tenu de la complexité des systèmes informatiques actuels et du grand nombre de vulnérabilités et de cybermenaces, il peut être difficile pour les responsables informatiques de déterminer les problèmes à résoudre et les ordres de priorité.

C’est là que le CVSS s’avère précieux : il fournit aux responsables informatiques une approche sur l’ensemble du système pour évaluer la gravité d’une vulnérabilité. Ainsi, ils peuvent résoudre les vulnérabilités sur la base de critères de priorité et de planification pour les systèmes affectés.1

Les scores CVSS peuvent être incorporés dans les évaluations des risques, mais une évaluation CVSS seule ne remplacera pas une évaluation complète des risques, selon FIRST.org. Les guides d’utilisation du CVSS recommandent que les évaluations complètes doivent inclure des facteurs qui ne relèvent pas du champ d’application du CVSS.2