Qu'est-ce que l'analyse légale numérique ?

L'analyse légale numérique, ou science d'informatique légale numérique, est apparue pour la première fois au début des années 1980 avec l'essor des ordinateurs personnels et a gagné en importance dans les années 1990.

Cependant, ce n'est qu'au début du 21e siècle que des pays comme les États-Unis ont officialisé leurs politiques d'analyse légale numérique. Ce passage à la normalisation a résulté de l'augmentation des cybercrimes dans les années 2000 et de la décentralisation des forces de l'ordre à l'échelle nationale.

Avec un nombre croissant de crimes impliquant des appareils numériques (et un nombre croissant d'individus impliqués dans la poursuite de ces crimes), les autorités avaient besoin de procédures pour garantir que les enquêtes criminelles traitent les preuves numériques d'une manière recevable devant un tribunal.

Aujourd'hui, l'analyse légale numérique n'est devenue que plus pertinente. Pour comprendre pourquoi, il suffit de considérer la quantité massive de données numériques disponibles sur pratiquement tout et tout le monde.

Alors que la société continue de s'appuyer davantage sur les systèmes informatiques et les technologies de cloud computing, les individus mènent une part croissante de leur vie en ligne sur un nombre croissant d'appareils, notamment les téléphones portables, les tablettes, les appareils IdO, les appareils connectés, etc.

Il en résulte plus de données (provenant de plus de sources et dans plus de formats que jamais auparavant) que les enquêteurs peuvent utiliser comme preuves numériques pour analyser et comprendre un éventail croissant d'activités criminelles, y compris les cyberattaques, les violations de données et les enquêtes pénales et civiles.

De plus, comme toutes les preuves, physiques ou numériques, les enquêteurs et les forces de l'ordre doivent les collecter, les manipuler, les analyser et les stocker correctement. Dans le cas contraire, les données peuvent être perdues, falsifiées ou rendues irrecevables devant un tribunal.

Les experts en informatique légale sont chargés de mener des enquêtes d'analyse légale numérique, et à mesure que la demande pour ce domaine grandit, les possibilités d'emploi augmentent également. Le Bureau of Labor Statistics des États-Unis estime que le nombre d'offres d'emploi en criminalistique informatique augmentera de 31 % d'ici 2029 (lien externe à ibm.com).