Détection et réponse étendues (XDR) : La technologie XDR est une architecture de cybersécurité ouverte qui intègre les outils et unifie les opérations sur toutes les couches de sécurité : utilisateurs, terminaux, e-mails, applications, réseaux, workloads cloud et données. En améliorant la visibilité entre les outils, la technologie XDR permet aux équipes de sécurité de détecter et de résoudre les menaces plus rapidement et plus efficacement, limitant ainsi les dommages qu’elles causent.