Qu’est-ce qu’une équipe bleue ?

Date de publication : 18 décembre 2023
Contributrices : Teaganne Finn, Amanda downie
Une équipe bleue est une équipe interne de sécurité informatique qui est là pour se défendre contre les pirates informatiques pouvant menacer votre organisation, y compris les équipes rouges, et renforcer sa posture de sécurité.
La tâche de l’équipe bleue consiste à toujours protéger les actifs d’une organisation par une solide compréhension des objectifs stratégiques et un travail constant visant à améliorer les mesures de sécurité de l’organisation.
Les objectifs de l’équipe bleue sont les suivants :
1. Identifier et atténuer les vulnérabilités et les incidents de sécurité potentiels grâce à l’analyse de l’empreinte numérique et l’analyse intelligente des risques.
2. Effectuer des audits de sécurité réguliers tels que le DNS (serveur de noms de domaine), la réponse aux incidents et la récupération.
3. Sensibiliser tous les employés aux cybermenaces potentielles.
La meilleure façon de décrire le fonctionnement de l’équipe bleue est de prendre l’exemple d’une équipe de football. L’équipe bleue, composée des professionnels de la cybersécurité de votre organisation, est la ligne de défense de votre entreprise contre toutes les menaces potentielles, telles que les attaques par hameçonnage et les activités suspectes. L’une des premières étapes du travail de l’équipe bleue, ou ligne de défense, est de comprendre la stratégie de sécurité de l’organisation et de recueillir les données nécessaires pour élaborer un plan de défense contre les attaques réelles.
Avant d’élaborer le plan de défense, les équipes bleues recueillent toutes les informations concernant les domaines qui nécessitent une protection et effectuent une évaluation des risques. Pendant cette période de test, l’équipe bleue identifie les actifs critiques et note l’importance de chacun, ainsi que les audits DNS et la capture d’échantillons de trafic réseau. Une fois ces actifs identifiés, une évaluation des risques peut être effectuée pour identifier les menaces contre chaque actif et les faiblesses visibles ou les problèmes de configuration. C’est comme dans une équipe de football quand les entraîneurs et les joueurs discutent des matchs passés en examinant ce qui s’est bien passé et les erreurs commises.
Une fois l’évaluation terminée, l’équipe bleue met en place des mesures de sécurité, notamment en sensibilisant davantage les employés aux procédures de sécurité et en renforçant les règles relatives aux mots de passe ; dans une équipe de football, cela revient à créer de nouvelles tactiques de jeu à tester pour vérifier si elles fonctionnent bien. Une fois le plan de défense établi, le rôle de l’équipe bleue est d’utiliser des outils de surveillance capables de détecter les signes d’intrusion, d’enquêter sur les alertes et de réagir à des activités inhabituelles.
Les équipes bleues utilisent un éventail de contre-mesures et de renseignements sur les menaces pour comprendre comment protéger un réseau contre les cyberattaques et renforcer la posture de sécurité globale.
Les membres de l’équipe bleue doivent constamment rechercher les vulnérabilités potentielles et tester les mesures de sécurité existantes contre les menaces nouvelles et émergentes. Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des compétences que les membres de l’équipe bleue doivent veiller à maintenir, ainsi que les outils utilisés.
Les membres de l’équipe bleue doivent avoir une compréhension de base de certains des concepts de cybersécurité, tels que les pare-feux, le hameçonnage, les architectures réseau sécurisées, les évaluations des vulnérabilités et la modélisation des menaces.
Les membres de l’équipe bleue doivent avoir une compréhension approfondie des systèmes d’exploitation, tels que Linux, Windows et macOS.
Il est important d’être préparé quand et si un incident survient. Les membres de l’équipe bleue doivent posséder les compétences nécessaires pour développer et exécuter un plan de réponse aux incidents.
Les membres de l’équipe bleue doivent maîtriser l’utilisation des outils de sécurité, tels que les pare-feux et les systèmes de détection/prévention des intrusions (IDS/IPS), ainsi que les logiciels antivirus et les systèmes SIEM. Ceux-ci effectuent des recherches de données en temps réel pour ingérer l’activité du réseau. De plus, ils doivent être capable d’installer et de configurer les logiciels de sécurité des terminaux.
Une équipe bleue est conçue pour se concentrer sur les menaces de haut niveau et doit être extrêmement minutieuse en ce qui concerne les techniques de détection et de réponse.
Maintenant qu’une équipe bleue solide est constituée et que les défenses de l’organisation ont été vérifiées, il est temps de passer à l’action. C’est là que l’équipe rouge ou l’équipe de sécurité offensive intervient pour tester la sécurité du réseau. L’équipe rouge peut être définie comme un groupe de professionnels de la sécurité qui agissent comme des pirates éthiques indépendants pour lancer des attaques destinées à évaluer la sécurité du système d’une organisation.
L’équipe rouge simule les tactiques, techniques et procédures (TTP) d’un pirate informatique réel contre le propre système de l’organisation afin d’évaluer les risques de sécurité. Les tests d’intrusion permettent de mieux comprendre dans quelle mesure le personnel et les processus d’une organisation peuvent gérer une attaque contre ses actifs. Les membres de l’équipe rouge peuvent également déployer des malwares lors d’une attaque simulée pour tester les défenses de sécurité de l’équipe bleue, ou utiliser l’ingénierie sociale pour manipuler les membres de l’équipe bleue afin de partager des informations.
L’objectif principal de l’équipe rouge est de faire en sorte qu’un testeur contourne les défenses de l’équipe bleue sans qu’elle s’en aperçoive. Les équipes rouge et bleue entretiennent une relation symbiotique car elles travaillent toutes deux dans le même but, mais avec deux approches complètement différentes. Lorsque les deux travaillent ensemble, on parle souvent d’équipe violette. Au fur et à mesure de l’apparition de nouvelles technologies permettant d’améliorer la sécurité, l’équipe bleue doit se tenir informée et partager toute nouvelle information avec l’équipe rouge.
Une fois que les deux équipes ont terminé les exercices et les tests d’équipe rouge/bleue, l’étape suivante consiste à rendre compte de leurs résultats. Elles travaillent ensemble pour élaborer un plan et mettre en œuvre les contrôles de sécurité nécessaires pour protéger l’organisation.
Les tests de l’équipe bleue apportent une valeur inestimable à la détection des menaces de votre organisation. Il est important de veiller à constituer une équipe bleue qui possède l’ensemble des compétences nécessaires pour construire et exécuter un système de sécurité avec d’excellentes capacités de réponse.
