Qu’est-ce que la gestion des clés ?

Les données constituent l’un des actifs les plus précieux pour toute organisation. L’augmentation du volume de données sensibles s’accompagne de la nécessité de les protéger contre tout accès non autorisé. Selon le rapport sur le coût d’une violation de données, le coût moyen d’une violation de données à l’échelle mondiale est de 4,88 millions de dollars, soit une augmentation de 10 % par rapport à l’année précédente et le total le plus élevé jamais enregistré.

Pour de nombreuses organisations, le chiffrement est l’une des mesures les plus efficaces pour sécuriser les données sensibles. Elle applique les principes de la cryptographie pour transformer les données lisibles en texte chiffré à l’aide d’algorithmes cryptographiques, les rendant ainsi inaccessibles aux utilisateurs non autorisés.

L’efficacité du chiffrement repose non seulement sur des algorithmes puissants tels que l’Advanced Encryption Standard (AES), mais aussi sur la gestion sécurisée des clés de chiffrement qui verrouillent et déverrouillent les données.

Ce processus n’est pas toujours aussi simple qu’il y paraît. Les entreprises doivent souvent gérer des milliers de clés de chiffrement dans différents systèmes et environnements, à différents stades de leur cycle de vie.

Les clés de chiffrement peuvent devoir être partagées en toute sécurité entre les services ou avec des partenaires externes. Cette complexité peut rendre difficile la sécurisation, le suivi et la maintenance de toutes les clés tout au long de leur cycle de vie.

La gestion des clés facilite ce processus en centralisant le contrôle des clés, en automatisant les processus de cycle de vie des clés et en fournissant de solides capacités de surveillance et d’audit. Il aide les organisations à s’assurer que les clés de chiffrement sont gérées de manière cohérente selon les bonnes pratiques et réduit le risque de perte ou d’utilisation abusive des clés.

Sans une gestion appropriée des clés, les organisations risquent d’annuler les avantages du chiffrement, ce qui peut entraîner des accès non autorisés, des violations de données et des pertes de données.

Par exemple, Microsoft a récemment révélé qu’un groupe de pirates informatiques soutenu par la Chine avait volé une clé de signature cryptographique essentielle de ses systèmes.1 Cette clé a permis aux pirates de générer des jetons d’authentification légitimes et d’accéder aux systèmes de messagerie Outlook basés sur le cloud de 25 organisations, dont plusieurs agences gouvernementales américaines.

En outre, avec l’apparition de nouvelles technologies, l’importance d’une gestion robuste des clés ne cesse de croître. Par exemple, l’avènement de l’informatique quantique constitue une menace importante pour les algorithmes de chiffrement actuels, ce qui incite les organisations et les experts à investir dans des techniques cryptographiques et des systèmes de gestion des clés résistants à Quantum.

En restant à l’affût de ces évolutions et en investissant dans des solutions et des systèmes avancés de gestion des clés, les organisations peuvent s’assurer que leurs pratiques de chiffrement restent efficaces et à l’épreuve du temps.