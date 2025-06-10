Qu'est-ce que l'informatique quantique ?

Pour la majorité des tâches, les ordinateurs classiques devraient rester la meilleure solution. En revanche, lorsque scientifiques et ingénieurs sont confrontés à des problèmes particulièrement complexes, l’informatique quantique prend tout son sens. Pour ce type de calculs, même les supercalculateurs classiques les plus puissants paraissent insignifiants en comparaison. Cela tient au fait qu’ils sont toujours des machines fondées sur le code binaire, reposant sur une technologie conçue au XXᵉ siècle.

Les problèmes complexes sont des problèmes comportant de nombreuses variables qui interagissent avec complexité. Par exemple, modéliser le comportement des atomes dans une molécule est un problème complexe en raison des multiples interactions entre électrons. Identifier de nouvelles lois physiques dans un supercollisionneur en est un autre. Il existe des problèmes complexes que nous ne savons pas résoudre avec des ordinateurs classiques, quelle que soit l’échelle.

Un ordinateur classique peut être idéal pour des tâches difficiles comme trier une grande base de données de molécules. Mais il peine à résoudre des problèmes plus complexes, comme la simulation du comportement de ces molécules.

Aujourd’hui, si les scientifiques veulent savoir comment se comporte une molécule, ils doivent la synthétiser puis l’étudier en conditions réelles. S’ils veulent connaître l’impact d’une légère modification sur son comportement, ils doivent généralement synthétiser la nouvelle version et recommencer leur expérience. Il s’agit d’un processus coûteux et long qui entrave les progrès dans des domaines aussi divers que la médecine et la conception de semi-conducteurs.

Un supercalculateur classique pourrait essayer de simuler le comportement moléculaire par force brute, en utilisant ses nombreux processeurs pour explorer toutes les façons possibles dont chaque partie de la molécule pourrait se comporter. Mais dès lors qu’il sort de la catégorie des molécules les plus simples et les plus explicites, le supercalculateur piétine. Aucun ordinateur classique n’est capable de traiter toutes les permutations possibles du comportement moléculaire avec les méthodes actuelles.

Les algorithmes quantiques, eux, adoptent une nouvelle approche : ils créent des espaces de calcul multidimensionnels dans lesquels exécuter des algorithmes se comportant de manière analogue aux molécules elles-mêmes. Cela s’avère être un moyen beaucoup plus efficace de résoudre des problèmes complexes tels que les simulations chimiques.

On peut l’imaginer ainsi : les ordinateurs classiques doivent calculer pour déterminer le comportement d’une molécule. Un ordinateur quantique, lui, n’a pas besoin de ces calculs : il peut imiter directement le système moléculaire.

En outre, les algorithmes quantiques traitent les données d’une manière qui échappe aux ordinateurs classiques, offrant une nouvelle structure et de nouvelles connaissances.