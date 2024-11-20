Qu’est-ce qu’une QPU (unité de traitement quantique) ?

Les QPU sont uniques parmi les unités de traitement informatiques. Contrairement aux CPU, les processeurs quantiques profitent de la physique quantique pour stocker et traiter les données différemment. Les CPU classiques utilisent des bits binaires pour magasin les données sous forme de 0 ou 1.

Les qubits peuvent stocker des informations binaires dans des zéros et des uns, mais ils peuvent également contenir une superposition, ce qui signifie qu’ils stockent une combinaison spéciale de 0 et de 1. Les QPU tirent également parti de plusieurs autres principes quantiques clés qui leur permettent de traiter les informations d’une manière difficile à reproduire pour les ordinateurs classiques.

Avancée générationnelle dans le domaine de l’informatique, les QPU sont conçus pour traiter les algorithmes quantiques mieux que les superordinateurs les plus puissants. Optimisés pour les calculs quantiques à grande échelle, les QPU ne sont pas destinés à remplacer les CPU. Au lieu de cela, les QPU sont intégrés dans les systèmes informatiques haute performance (HPC) aux côtés des CPU et des unités de traitement graphique (GPU).

Dans un supercalculateur quantique, chaque type de processeur fonctionne différemment et est utilisé pour traiter différents types de calculs avec l’écosystème :

CPU : les unités centrales de traitement (CPU) traitent les entrées de manière séquentielle, effectuant des tâches de manière linéaire. Elles sont mieux adaptées aux opérations de contrôle de haut niveau, telles que la gestion de données sur différents composants du système.

GPU : les processeurs graphiques (GPU) excellent dans le traitement parallèle de grandes quantités d’opérations simultanées. Les GPU peuvent potentiellement être utilisés dans les systèmes quantiques pour décharger une partie de la charge de travail des QPU.

NPU : les unités de traitement neuronal (NPU) imitent la fonction du cerveau humain et sont généralement utilisées pour des tâches complexes impliquant les types de calculs spécifiques utilisés dans le machine learning (ML) et l’intelligence artificielle (IA).

QPU : les unités de traitement quantique (QPU) traitent les informations en utilisant des qubits au lieu de bits binaires et sont conçues pour exécuter des algorithmes quantiques complexes. Les QPU conviennent mieux à certains types de problèmes très complexes, et bon nombre des algorithmes quantiques prometteurs d’aujourd’hui fournissent des solutions probabilistes au lieu de réponses précises.

Considérées comme purement théoriques au XXe siècle, les récentes avancées dans le domaine des technologies quantiques ont entraîné une envolée dans le développement des QPU. Aujourd’hui, IBM pousse les limites de l’informatique pour développer des QPU viables capables d’obtenir un avantage quantique, à savoir la capacité de surpasser toutes les méthodes de supercalcul classiques pour résoudre un problème donné. Les développeurs d’IBM sont à la pointe, fournissant déjà des QPU et du matériel quantique avec une fonctionnalité quantique, soit la capacité de fournir des sorties fiables et précises aux circuits quantiques, au-delà de la portée des simulations classiques par force brute.