Qu’est-ce qu’une QPU (unité de traitement quantique) ?

Une unité de traitement quantique (QPU) est un type de matériel de traitement de pointe qui utilise des qubits (bits quantum) pour résoudre les problèmes complexes à l’aide de la mécanique quantique.
Étant donné qu’ils contiennent la partie quantique des ordinateurs quantiques, les QPU peuvent être utilisées pour aider à résoudre des problèmes complexes auxquels l’humanité est confrontée avec le potentiel d’avoir un impact sur le changement climatique, le développement pharmaceutique et l’intelligence artificielle (IA).
De la même manière qu’une unité centrale (CPU) peut être considérée comme « le cerveau de l’ordinateur » en informatique classique, l’unité de traitement quantique fonctionne comme « le cerveau » des systèmes d’informatique quantique. Tout comme un CPU est plus qu’une simple puce et comprend plusieurs autres composants, un QPU contient des qubits de calcul physiques ainsi que l’électronique de contrôle et le matériel de calcul classique utilisé pour maintenir les instructions en mémoire, amplifier et gérer les signaux d’entrée et de sortie et séparer les signaux du bruit.
Le QPU est le composant central de tout ordinateur quantique, et la puce quantique est le composant central d’un QPU. Chez IBM, la puce quantique est un semi-conducteur multicouche stratifié avec des composants supraconducteurs. Ces composants sont les qubits physiques utilisés pour effectuer les calculs quantiques. Ces puces sont ensuite divisées en plusieurs couches comportant les qubits, les résonateurs de lecture et plusieurs couches de câblage pour les entrées et les sorties.
Les QPU contiennent une puce quantique similaire en taille à votre puce informatique moyenne, également connue sous le nom de plan de données quantique, composée de qubits physiques disposés selon diverses configurations, et des structures pour les maintenir en place. La puce est conservée à des températures proches du zéro absolu dans un réfrigérateur à dilution.
Les QPU comprennent également l’électronique de commande et le matériel de calcul classique nécessaire pour l’entrée et la sortie. Certains de ces composants se trouvent à l’intérieur des réfrigérateurs à dilution, tandis que d’autres sont placés dans un rack à température ambiante à côté du réfrigérateur à dilution.
Les QPU sont uniques parmi les unités de traitement informatiques. Contrairement aux CPU, les processeurs quantiques profitent de la physique quantique pour stocker et traiter les données différemment. Les CPU classiques utilisent des bits binaires pour magasin les données sous forme de 0 ou 1.
Les qubits peuvent stocker des informations binaires dans des zéros et des uns, mais ils peuvent également contenir une superposition, ce qui signifie qu’ils stockent une combinaison spéciale de 0 et de 1. Les QPU tirent également parti de plusieurs autres principes quantiques clés qui leur permettent de traiter les informations d’une manière difficile à reproduire pour les ordinateurs classiques.
Avancée générationnelle dans le domaine de l’informatique, les QPU sont conçus pour traiter les algorithmes quantiques mieux que les superordinateurs les plus puissants. Optimisés pour les calculs quantiques à grande échelle, les QPU ne sont pas destinés à remplacer les CPU. Au lieu de cela, les QPU sont intégrés dans les systèmes informatiques haute performance (HPC) aux côtés des CPU et des unités de traitement graphique (GPU).
Dans un supercalculateur quantique, chaque type de processeur fonctionne différemment et est utilisé pour traiter différents types de calculs avec l’écosystème :
Considérées comme purement théoriques au XXe siècle, les récentes avancées dans le domaine des technologies quantiques ont entraîné une envolée dans le développement des QPU. Aujourd’hui, IBM pousse les limites de l’informatique pour développer des QPU viables capables d’obtenir un avantage quantique, à savoir la capacité de surpasser toutes les méthodes de supercalcul classiques pour résoudre un problème donné. Les développeurs d’IBM sont à la pointe, fournissant déjà des QPU et du matériel quantique avec une fonctionnalité quantique, soit la capacité de fournir des sorties fiables et précises aux circuits quantiques, au-delà de la portée des simulations classiques par force brute.
L’informatique quantique est une technologie émergente qui exploite la puissance du quantique pour résoudre des problèmes trop complexes pour les superordinateurs, même les plus puissants. Des tâches telles que la factorisation de grands nombres premiers, qui pourraient prendre des centaines de milliers d’années à un ordinateur classique, peuvent théoriquement être accomplies en quelques minutes avec un ordinateur quantique suffisamment puissant.
Les ordinateurs quantiques traitent les informations différemment des ordinateurs classiques. Contrairement aux ordinateurs classiques, qui doivent traiter chaque étape d’un calcul complexe avec les règles de la logique, les circuits quantiques composés de qubits peuvent traiter de nombreuses entrées de jeu de données simultanément avec des opérations quantiques, offrant ainsi une nouvelle façon de s’attaquer à certains problèmes et potentiellement améliorer l’efficacité de plusieurs ordres de grandeur.
Informatique classique :
Informatique quantique
Les processeurs quantiques ne résolvent pas les équations mathématiques de la même manière que les ordinateurs classiques. Contrairement aux ordinateurs classiques, qui doivent traiter chaque étape d’un calcul complexe avec les règles de la logique, les circuits quantiques composés de qubits traitent de nombreuses entrées de jeu de données simultanément avec des opérations quantiques, offrant ainsi une nouvelle façon de s’attaquer à certains problèmes et, potentiellement, d’améliorer l’efficacité de manière considérable .
Alors que les ordinateurs traditionnels utilisent des transistors pour stocker et traiter les données en code binaire, les QPU utilisent des qubits. Les QPU IBM utilisent des qubits supraconducteurs à l’état solide pour encoder les données comme 0, 1 ou une superposition de 0 et 1. À mesure que le nombre de qubits augmente, chaque combinaison possible de toutes les valeurs des qubits peut également être conservée dans une superposition. Dans ces positions, certains qubits peuvent s’intriquer, auquel cas leurs valeurs deviennent dépendantes des autres, et ils ne peuvent plus être considérés comme se comportant de manière indépendante. La mesure d’un qubit intriqué fournit instantanément des informations sur l’état de l’autre. L’intrication est un outil précieux pour exécuter des algorithmes quantiques.
À la fin d’un calcul quantique, les données sont converties en binaire par la QPU et le matériel de support, et un 0 ou un 1 est mesuré sur chaque qubit avec une probabilité correspondant à sa contribution à la superposition.
Les technologies quantiques peuvent utiliser des particules réelles appelées qubits moléculaires ou du matériel imitant le comportement des particules (comme les qubits supraconducteurs) pour effectuer des calculs d’une manière impossible pour les bits binaires, grâce à quatre principes clés que l’on ne trouve que dans les systèmes quantiques.
En général, les qubits sont créés en manipulant et en mesurant des particules quantiques (les plus petits éléments constitutifs connus de l’univers physique, tels que les photons, les électrons, les ions piégés et les atomes) ou par des systèmes d’ingénierie qui imitent ces particules.
Certains types de qubits sont mieux adaptés à certaines tâches, bien que tous les qubits connus restent très sensibles. Les QPU utilisés dans les ordinateurs quantiques fonctionnels nécessitent un matériel et des logiciels de support importants pour maintenir un calibrage approprié et gérer le bruit externe. Les solutions logicielles comme la fonctionnalité de la pile logicielle Qiskit d’IBM comportent des outils qui sont utilisés pour harmoniser les matérielles quantiques et classiques et effectuer la gestion des erreurs quantiques nécessaires pour éliminer les lectures inexactes grâce à l’automatisation.
Alors que la puce à l’intérieur d’un QPU a à peu près la même taille que les puces d’un CPU ou d’un GPU typique, les systèmes d’informatique quantique peuvent être aussi grands qu’une berline à quatre portes. Ce volume supplémentaire provient principalement des systèmes cryogéniques et de réfrigérateurs qui doivent refroidir les qubits à des températures plus froides que celles de l’espace cosmique pour maintenir la cohérence. Il comprend également d’autres composants classiques utilisés pour envoyer et appliquer des instructions et renvoyer des productions, qui peuvent être stockés à température ambiante.
Les ordinateurs quantiques excellent dans la résolution de certains problèmes complexes ce qui permet d’accélérer le traitement de jeux de données à grande échelle. Du développement de nouveaux médicaments et du machine learning (ML) à la chaîne d’approvisionnement et à la modélisation de séries temporelles sur des données climatiques complexes, l’informatique quantique pourrait être la clé d’avancées dans de nombreux secteurs critiques.
Les QPU seront également utilisées dans le supercalcul quantique pour résoudre les problèmes les plus complexes et les plus difficiles auxquels l’humanité est confrontée aujourd’hui dans les domaines suivants :
