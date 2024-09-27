Qu’est-ce qu’une unité de traitement neuronal (NPU) ?

Dans le monde de l’informatique classique, l’unité centrale de traitement (CPU) est considérée comme le « cerveau » de l’ordinateur. Le CPU traite la plupart des tâches informatiques courantes et est responsable d’un large éventail d’applications potentielles. Bien qu’il existe de nombreux types, en général, tous les CPU effectuent les opérations dans un ordre linéaire (ils répondent aux requêtes dans l’ordre où elles arrivent).

Des années 1950 aux années 1990, les CPU ont assuré la majeure partie de la charge de pratiquement tous les traitements informatiques, en exécutant des instructions pour faire fonctionner les programmes, assurer le contrôle des systèmes et gérer les entrées-sorties (E/S).

Les applications exigeantes ont régulièrement poussé les conceptions de CPU successives à leurs limites matérielles, ce qui a souvent provoqué des ralentissements importants, voire une défaillance du système. Mais avec l’essor du gaming sur PC et de la conception assistée par ordinateur (CAO) dans les années 1980, le secteur avait besoin d’une solution plus rapide et plus efficace pour le rendu graphique des ordinateurs.

Le processeur graphique (GPU) a été initialement créé pour décharger le processeur principal des tâches exigeantes de traitement des images. Alors que les CPU ont tendance à utiliser peu de cœurs pour effectuer des opérations linéaires, les GPU disposent de centaines, voire de milliers de cœurs, avec la capacité d’effectuer un traitement parallèle, un processus dans lequel les tâches volumineuses sont décomposées en problèmes plus petits, qui peuvent être résolus simultanément par plusieurs processeurs et/ou cœurs.

Initialement développées pour répondre aux besoins en matière de traitement vidéo et d’image, les capacités de traitement parallèle des GPU ont permis à ce composant de répondre parfaitement à d’autres applications informatiques exigeantes, telles que les tâches liées à la blockchain et à l’IA. Bien que les GPU ne soient pas le seul type de processeur capable d’effectuer un traitement parallèle ou un calcul parallèle, ils sont bien adaptés au parallélisme. Cependant, les GPU ont leurs limites et nécessitent généralement une consommation d’électricité importante et coûteuse pour exécuter des opérations plus exigeantes. Avec les GPU, l’amélioration des performances se fait au prix d’un coût énergétique accru.

Les NPU et d’autres accélérateurs d’IA offrent des solutions plus efficaces. En intégrant et en améliorant le parallélisme avancé des GPU, les NPU spécifiquement conçues pour les opérations d’IA offrent des performances élevées avec une consommation d’énergie réduite (et avec en prime un encombrement physique réduit).