Selon The Economist, les fabricants de puces de l’île de Taïwan produisent plus de 60 % des semi-conducteurs présents dans le monde et plus de 90 % des puces les plus avancées. Malheureusement, des pénuries sévères et une situation géopolitique fragile freinent la croissance mondiale.1

Nvidia, la plus grande société mondiale de matériel et de logiciels d’IA, s’appuie presque exclusivement sur Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation (TSMC) pour ses puces d’IA les plus en pointe. Le combat de Taïwan pour rester indépendante de la Chine se poursuit, et certains analystes ont émis l’hypothèse qu’une invasion chinoise de l’île pourrait empêcher TSMC de fabriquer des puces d’intelligence artificielle.