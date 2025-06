IA sur IBM Z

IA conversationnelle IBM watsonx Assistant for Z fournit des agents conversationnels sécurisés et alimentés par l’IA à grande échelle sur IBM Z pour des interactions client plus intelligentes.

IA intégrée aux données transactionnelles IBM Db2 for z/OS offre des services de données sécurisés et agiles pour les workloads hybrides, transactionnelles et analytiques dans le cloud.

Python AI Toolkit Python AI Toolkit for IBM z/OS vous propose des outils open source essentiels pour exécuter des workloads d’IA et de ML sur IBM Z.

Accélérez l’inférence TensorFlow Le plug-in IBM ZDNN pour TensorFlow vous permet de déployer des modèles d’IA à proximité de vos applications principales sur IBM Z à l’aide de l’accélérateur intégré pour l’IA.

Performances informatiques en mémoire IBM Z Platform for Apache Spark prend en charge l’analyse rapide en mémoire à l’aide de Java, Scala, Python et R sur IBM Z.

Compilez des modèles IA d’apprentissage profond .onnx dans des bibliothèques partagées IBM Z Deep Learning Compiler exécute des modèles d’IA ONNX sur IBM Z avec une faible dépendance à l’aide de l’accélérateur intégré pour l’IA.