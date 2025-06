Les mainframes constituent l’une des plateformes informatiques les plus puissantes au monde. Ils peuvent traiter plus d’un million de transactions en une seconde seulement. Bien qu’ils soient souvent qualifiés de systèmes hérités, les mainframes constituent l’épine dorsale technologique de l’économie mondiale.



Alors, pourquoi sont-ils si puissants et pourquoi sont-ils essentiels à la prochaine grande avancée de l’IA ? Dans cet épisode d’AI Academy, Christian Jacobi explique comment, grâce à de nouvelles intégrations et améliorations, les mainframes redéfinissent leur rôle dans l’informatique moderne.