Qu’est-ce qu’un qubit ?

Le terme « qubit » est attribué au physicien théoricien américain Benjamin Schumacher. Les qubits sont généralement, mais pas exclusivement, créés en manipulant et en mesurant des particules quantiques (les plus petits éléments constitutifs connus de l’univers physique), comme les photons, les électrons, les ions piégés, les circuits supraconducteurs et les atomes.

De par les propriétés uniques de la mécanique quantique, les ordinateurs quantiques peuvent utiliser des qubits pour stocker plus de données que les bits traditionnels, améliorer considérablement les systèmes cryptographiques et effectuer des calculs très avancés qui prendraient des milliers d’années (ou seraient impossibles) à réaliser même pour des superordinateurs classiques.

Grâce aux qubits, les ordinateurs quantiques pourraient bientôt jouer un rôle central face aux plus grands défis de l’humanité : cancer et autres recherches médicales, changement climatique, machine learning et intelligence artificielle (IA).