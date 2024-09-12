Qu’est-ce que le supercalcul quantique ?

En 1994, le mathématicien du MIT Peter Shor a découvert un algorithme capable de diviser de grands nombres en facteurs premiers de manière exponentielle plus rapidement que les meilleurs algorithmes classiques, en utilisant un ordinateur quantique hypothétique. Deux ans plus tard, Lov Grover découvre un algorithme quantique capable de rechercher une base de données plus rapidement qu’un algorithme de recherche classique. Ces découvertes ont considérablement accéléré l’intérêt pour l’informatique quantique.

Shor et Grover ont prouvé, du moins en théorie, qu’un ordinateur quantique utile peut traiter certaines workloads complexes plus rapidement que les méthodes classiques, soit des centaines de milliers d’années plus vite. Même les superordinateurs les plus avancés au monde, comme ceux utilisés dans les centres de données de premier plan et les universités, ne sont tout simplement pas capables de traiter de grands workflows quantiques assez rapidement.

Ce n’est plus de la théorie : les processeurs quantiques comme IBM Quantum Heron ont prouvé la viabilité de l’informatique quantique. Cependant, les ordinateurs quantiques actuels sont limités par des obstacles tels que le nombre de qubits qu’ils peuvent traiter avec et les erreurs inhérentes au matériel quantique.

Le supercalcul quantique combine les forces de l’informatique quantique et de l’informatique classique, en utilisant les propriétés uniques des qubits pour effectuer des calculs autrement impossibles pour les systèmes classiques. Cette approche vise à surmonter les limites de l’informatique classique à haute performance en introduisant des ordinateurs quantiques dans les workflows existants, améliorant ainsi l’efficacité et la capacité de calcul des deux types de systèmes.

Voici quelques-unes des principales différences entre le HPC et le supercalcul quantique :

HPC traditionnel :

Construit sur une architecture informatique classique

Limité par le traitement binaire et l’évolutivité linéaire

Supercalculateur axé sur la technologie quantique :

Comprend des ordinateurs quantiques pour utiliser des ressources quantiques et classiques dans des workloads parallèles

Optimisé pour orchestrer le travail sur les clusters de calcul des ordinateurs quantiques et du HPC dans le même centre de données ou dans le cloud

Offre des vitesses potentiellement exponentielles et une puissance de traitement supérieure à ce que l’informatique quantum ou classique peut fournir pour certains problèmes

Alors que l’informatique quantique expérimentale continue de progresser rapidement, nous prévoyons que le supercalcul quantique sera essentiel pour obtenir un avantage quantique, l’étape par laquelle les chercheurs mesurent si une machine quantique peut surpasser le matériel classique simulant un système quantique ou toute autre méthode classique pour la résolution d’un problème pratique. Cependant, l’informatique quantique ne devrait pas complètement remplacer l’informatique classique. Au lieu de cela, les supercalculateurs quantiques combinent des ordinateurs quantiques et des ordinateurs classiques, chaque type de système travaillant ensemble pour exécuter des calculs au-delà de ce qui est possible sur l’un ou l’autre.

À l’échelle mondiale, de nombreuses installations de superordinateurs ont déjà commencé à intégrer du matériel d’informatique quantique, notamment Jupiter en Allemagne, Fugaku au Japon et PSNC en Pologne. Dans le cadre de la feuille de route d’IBM Quantum, IBM espère construire des supercalculateurs quantiques avec des milliers de qubits logiques d’ici 2033.