Aujourd’hui, l’ensemble de l’industrie de fabrication des micropuces dépend du processus de résine photosensible.

« Chez JSR, nous sommes fiers d’être l’un des principaux fabricants de solutions de résine photosensible au monde, a déclaré Hiroaki Tokuhisa, directeur de la technologie chez JSR. Nous fournissons les produits chimiques qui sont le moteur de la loi de Moore au 21e siècle, et nous travaillons en étroite collaboration avec des partenaires tels qu’IBM pour améliorer constamment notre bibliothèque de produits chimiques pour résine photosensible. »

Tout comme les micropuces qu’elles contribuent à fabriquer, ces résine photosensibles sont devenues beaucoup plus complexes depuis les premières expériences menées dans les années 1980. Au fur et à mesure que la chimie a évolué pour prendre en charge des motifs plus fins et plus délicats, de nouveaux éléments ont été ajoutés aux résines photosensibles pour en faire des instruments plus précis. Par exemple, les chercheurs ont introduit dans la solution des composants chimiques connus sous le nom de générateurs de photo-acides (PAG).

Les PAG agissent un peu comme des remorqueurs chimiques, explique J. Garcia, en poussant les grands polymères à se mettre en place. Lorsque certaines conditions sont réunies, un PAG émet un proton qui interagit avec les polymères de la résine photosensible, rendant les molécules solubles pour qu’elles puissent être éliminées par lavage. Lorsque les fabricants développent de nouvelles puces électroniques, ils travaillent avec JSR pour déterminer la solution de résine photosensible précise nécessaire pour obtenir les résultats souhaités.

Ce processus peut être long et coûteux.

« Il est difficile de prédire le comportement d’une nouvelle résine photosensible tant que nous ne l’avons pas créée en laboratoire et testée rigoureusement en situation réelle », explique Hiroaki.

La chimie impliquée est trop complexe pour que même les superordinateurs les plus puissants du monde puissent la simuler efficacement.

« Nous pensons que cette situation est sur le point de changer, a déclaré Hiroaki. Avec nos partenaires de longue date chez IBM, nous expérimentons des simulations chimiques sur des ordinateurs quantiques. Nous avons déjà montré que les ordinateurs quantiques peuvent simuler de petites molécules qui imitent des parties d’une résine photosensible. »

Le monde réel repose sur la mécanique quantique, et les ordinateurs quantiques pourraient bientôt être nos meilleurs outils pour le simuler. Ces ordinateurs, qui font actuellement l’objet d’un processus de mise à l’échelle et de développement rapide au sein d’IBM Quantum, pourraient un jour permettre de résoudre des problèmes complexes auxquels se heurtent même les superordinateurs classiques.

À l’aide de simulations chimiques par ordinateur, JSR vise à développer de nouvelles résines photosensibles plus rapidement et à moindre coût : un avantage potentiel pour perpétuer la loi de Moore à l’avenir.

IBM et JSR s’attendent à ce que les ordinateurs quantiques soient des outils puissants pour ce type de simulation chimique une fois qu’ils auront atteint l’échelle et la puissance nécessaires. JSR travaille aujourd’hui avec IBM Quantum pour jeter les bases de cet avenir.

« À mesure que les ordinateurs quantiques deviennent plus puissants, nous voulons être prêts à les utiliser pour soutenir notre travail », a déclaré Hiroaki.

Récemment, une équipe de recherche conjointe JSR-IBM Quantum a réussi à simuler une molécule plus petite ayant des comportements similaires à ceux d’un PAG. Cela a montré qu’en principe, il devrait être possible de simuler les PAG eux-mêmes à mesure que les ordinateurs quantiques se développent.

Tous ces travaux tendent vers un avenir où des superordinateurs quantiques résoudront des problèmes impossibles à résoudre aujourd’hui, ce qui aura des retombées à court terme sur la recherche en chimie. Pour JSR, cela devrait se traduire par des puces informatiques plus performantes et plus rapides, produites à moindre coût. Pour d’autres partenaires, cela pourrait se traduire par des avancées dans la découverte de médicaments ou la science des matériaux.

Aujourd’hui, IBM Quantum héberge le parc le plus avancé au monde de systèmes informatiques quantiques et de logiciels permettant d’exécuter des circuits quantiques à grande échelle. Votre organisation peut s’associer à IBM Quantum pour stimuler la recherche et développer des compétences quantiques.