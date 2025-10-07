Qu’est-ce que la cryptographie quantique ?

À ce jour, le chiffrement traditionnel des données est généralement suffisant pour maintenir des communications sécurisées dans la plupart des configurations de cybersécurité. Cependant, l’essor de l’informatique quantique représente une menace existentielle même pour les algorithmes cryptographiques traditionnels les plus sûrs.

Comme la cryptographie quantique, l’informatique quantique est une technologie qui prend rapidement de l’ampleur et qui s’appuie également sur les lois de la mécanique quantique. Par rapport à nos ordinateurs classiques les plus rapides et les plus à la pointe, les ordinateurs quantiques ont le potentiel de résoudre plus rapidement les ordres de grandeur complexes.



Le mathématicien Peter Shor a décrit pour la première fois la menace que les ordinateurs quantiques posaient aux systèmes de sécurité traditionnels en 1994. Les systèmes cryptographiques actuels peuvent être divisés en deux catégories principales : les systèmes symétriques, qui utilisent une clé secrète pour chiffrer et déchiffrer les données, et les systèmes asymétriques, qui utilisent une clé publique que tout le monde peut lire et des clés privées auxquelles seules les parties autorisées ont accès. Pour créer ces clés, les deux types de cryptosystèmes multiplient de grands nombres premiers et s’appuient sur une énorme puissance de calcul pour la factorisation des grands nombres : pour avoir la garantie que ces clés de chiffrement ne peuvent pas être piratées par des acteurs malveillants ou des hackers.

Même les superordinateurs les plus puissants de la planète mettraient des milliers d’années pour résoudre mathématiquement les algorithmes de chiffrement modernes Advanced Encryption Standard (AES) ou RSA. Selon l’algorithme de Shor, la factorisation d’un grand nombre sur un ordinateur classique nécessiterait une telle puissance de calcul qu’il faudrait à un pirate informatique plusieurs vies avant de s’approcher du résultat, alors qu’un ordinateur quantique pleinement fonctionnel, s’il était mis au point, pourrait potentiellement trouver la solution en quelques minutes seulement.

C’est pourquoi les cas d’utilisation de la cryptographie quantique sont aussi illimités que les cas d’utilisation de toute forme de cryptographie. Quand il faudra sécuriser des données, des informations d’entreprise aux secrets d’État, lorsque l’informatique quantique rendra obsolètes les algorithmes cryptographiques existants, la cryptographie quantique pourrait être notre seul recours pour protéger les données privées. Pendant que des informaticiens du monde entier travaillent jour et nuit pour développer une technologie quantique pratique, il est tout aussi essentiel pour nous de développer de nouvelles formes de cryptographie pour nous préparer à l’ère quantique de l’informatique. Même si les ordinateurs quantiques étaient autrefois considérés comme une simple possibilité théorique, les experts estiment que nous pourrions entrer pleinement dans l’ère quantique d’ici 20 à 50 ans.