Qu'est-ce que la cryptographie ?

Considérée comme l'un des enjeux majeurs de la prochaine génération, la cryptographie sur les courbes elliptiques (ECC) est une technique de chiffrement à clé publique basée sur la théorie des courbes elliptiques, qui permet de créer des clés cryptographiques plus rapides, plus petites et plus efficaces.

Les systèmes de cryptographie asymétrique classiques, bien que sécurisés, sont difficiles à faire évoluer. Ils nécessitent beaucoup de ressources et deviennent très lents lorsqu'ils sont appliqués à de grandes quantités de données. En outre, les tentatives visant à renforcer la sécurité des systèmes cryptographiques à clé publique pour échapper à des attaques de plus en plus puissantes nécessiteraient d'augmenter la longueur des bits des clés publique et privée, ce qui ralentirait considérablement le processus de chiffrement et de déchiffrement.

Les systèmes de cryptographie à clé publique de première génération reposent sur les fonctions mathématiques de multiplication et de factorisation, dans lesquels les clés publiques et privées révèlent les fonctions mathématiques spécifiques nécessaires au chiffrement du texte en clair et au déchiffrement du texte chiffré. Ces clés sont obtenues en multipliant des nombres premiers. L'ECC utilise des courbes elliptiques, c'est-à-dire des équations qui peuvent être représentées par des lignes courbes sur un graphique, pour générer des clés publiques et privées basées sur différents points du graphique.

Dans un monde où nous dépendons de plus en plus d'appareils dotés d'une puissance de calcul réduite, tels que les téléphones portables, l'ECC offre une solution intelligente basée sur les mathématiques complexes des courbes elliptiques afin de générer des clés plus petites et plus difficiles à déchiffrer.

Les avantages de l'ECC par rapport aux précédents systèmes de chiffrement à clé publique sont incontestables, et il est déjà utilisé par le gouvernement américain, Bitcoin et le service iMessage d'Apple. Si les systèmes de première génération comme RSA sont encore efficaces en général, l'ECC est en passe de devenir la nouvelle norme en matière de confidentialité et de sécurité en ligne, d'autant plus que l'énorme potentiel de l'informatique quantique se profile à l'horizon. Bien que les ordinateurs quantiques en soient encore à leurs balbutiements et qu'il soit difficile de les concevoir, de les programmer et de les gérer, le gain potentiel de puissance de calcul rendrait peu sûrs tous les systèmes de chiffrement à clé publique connus, puisqu'une machine quantique pourrait théoriquement réaliser une attaque par force brute beaucoup plus rapidement que les ordinateurs classiques.