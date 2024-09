L'E2EE est utilisé notamment lorsque la confidentialité est de la plus haute importance. Les exemples de confidentialité incluent les sujets sensibles tels que des documents commerciaux, des informations financières, des procédures légales, des états médicaux ou des conversations personnelles. Par conséquent, ne pas parvenir à sécuriser les données privées pourrait provoquer des dommages aux affaires des entreprises et à leurs clients.

Le chiffrement de bout en bout peut permettre de sécuriser les données contre les cyberattaques. En 2020 par exemple, le coût moyen d'une atteinte à la protection des données était de 3,86 millions de dollars dans le monde et de 8,64 millions de dollars aux États-Unis. Ces coûts comprennent les dépenses liées à la détection et à la réponse à l'atteinte à la protection des données, le coût des indisponibilités et des pertes de revenus, ainsi que l'atteinte à la réputation à long terme d'une entreprise et de sa marque. Et en cas de compromission d'informations personnellement identifiables, cela peut aboutir à une perte de confiance des clients, à des amendes pour infraction au règlement, voire à des actions en justice.

Le chiffrement de bout en bout offre plus que l'envoi de messages chiffrés. Il peut également permettre de contrôler l'autorisation de l'accès utilisateur aux données stockées. Un système centralisé de gestion de stratégie pour les utilisateurs privilégiés fournit un contrôle granulaire des personnes ayant accès ainsi que des informations auxquelles elles ont accès. Associé à un système centralisé de gestion de clés qui respecte le protocole d'interopérabilité de gestion de clés (KMIP), les organisations peuvent chiffrer et protéger les données à tous les niveaux.