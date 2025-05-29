Qu’est-ce qu’un semi-conducteur ?

Un semi-conducteur est un matériau dont la conductivité électrique se situe entre le conducteur et l’isolant, ce qui en fait un composant essentiel des ordinateurs, des appareils électroniques, des circuits intégrés et d’autres technologies numériques modernes.
Les matériaux qui conduisent l’électricité sont appelées « conducteurs », tandis que ceux qui ne la conduisent pas sont appelés « isolants ». Les semi-conducteurs possèdent des propriétés uniques qui s’appliquent aux deux, ce qui signifie que dans certaines conditions, ils peuvent conduire l’électricité et dans d’autres, ils peuvent y résister. Cette classification unique les destine à des technologies telles que les puces informatiques, les puces d’intelligence artificielle (IA) et les appareils de type Internet des objets (IdO), qui dépendent de la conduction d’une grande quantité d’énergie sur une petite surface.
Dans la plupart des technologies modernes, les semi-conducteurs agissent comme de minuscules interrupteurs électriques, s’allumant et s’éteignant à plusieurs reprises pour permettre le passage du courant. La conductance d’un semi-conducteur, c’est-à-dire sa capacité à conduire le courant électrique, varie en fonction du courant et de la tension.
Les semi-conducteurs sont largement utilisés dans de nombreux secteurs, notamment les ordinateurs personnels, l’électronique grand public, l’automobile ou encore la fabrication industrielle. Selon un rapport récent de la Semiconductor Industry Association, les ventes de semi-conducteurs sont passées de 139 milliards de dollars en 2001 à 526 milliards de dollars en 2023. Cette croissance représente un taux de croissance annuel composé de 6 %1.
La rapidité de l’innovation dans le secteur des semi-conducteurs peut être largement attribuée à la loi de Moore, selon laquelle la vitesse et la capacité des ordinateurs doublent tous les deux ans. Dans le secteur des semi-conducteurs, cette loi s’applique au nombre de transistors qu’une puce électronique doit contenir pour répondre à la demande croissante des appareils informatiques. Les principaux fabricants recherchent en permanence des moyens de doubler le nombre de transistors tous les deux ans, d’où les progrès constants de la technologie des semi-conducteurs.
La plupart des semi-conducteurs sont constitués de cristaux en raison de leurs propriétés atomiques uniques. Alors que la plupart des éléments conducteurs courants possèdent un seul électron dans leur couche externe, les semi-conducteurs en possèdent quatre. Cette caractéristique, parmi d’autres, confère aux cristaux semi-conducteurs (généralement du silicium) des propriétés idéales pour contrôler les courants électriques dont dépendent les appareils technologiques modernes complexes.
Afin de contrôler le flux d’électricité dans les circuits et les appareils électroniques, les ingénieurs manipulent le flux d’électrons à travers les semi-conducteurs en créant des zones chargées positivement et négativement, un processus appelé « dopage ».
Dans la production de semi-conducteurs, le dopage désigne le processus consistant à introduire intentionnellement des impuretés, également appelées « atomes d’impuretés », dans le réseau cristallin du substrat afin de modifier ses propriétés électriques. Ainsi, les ingénieurs peuvent rendre le matériau plus ou moins conducteur. Il existe deux types de dopage : le dopage de type N et le dopage de type P.
Les semi-conducteurs sont généralement classés en deux grandes catégories : intrinsèques et extrinsèques. Voici les différences entre les deux.
Les dispositifs à semi-conducteurs sont des composants électroniques qui utilisent des conducteurs et des isolants en vue de contrôler le flux des courants électriques. Le type le plus populaire est le fameux transistor, un composant électronique compact et résistant qui alimente la plupart des appareils électroniques modernes.
Jusqu’à l’invention des transistors en 1947, les tubes à vide étaient largement utilisés dans le même but. Les transistors se sont avérés plus compacts et plus efficaces que les tubes à vide et les ont rapidement remplacés. Aujourd’hui, les transistors sont utilisés dans une large gamme de dispositifs, notamment les puces informatiques, les microprocesseurs, les voitures ou encore les dispositifs robotiques. Les transistors sont très flexibles ; en plus d’agir comme des conducteurs et des isolants, ils peuvent également servir de commutateurs, d’amplificateurs et de redresseurs.
Les semi-conducteurs sont fabriqués dans des fonderies, qui sont des entreprises hautement spécialisées qui se concentrent exclusivement sur la fabrication de semi-conducteurs, laissant la conception et la distribution à d’autres. Pour diverses raisons, la plupart des fonderies du monde se trouvent à Taïwan.
Aujourd’hui, 60 % des puces à semi-conducteurs et plus de 90 % des puces avancées dans le monde sont fabriquées sur la petite île de Taïwan2. Sa main-d’œuvre hautement qualifiée, l’invention du modèle de fonderie pour la fabrication de semi-conducteurs et d’autres facteurs ont conduit à sa domination quasi totale du marché.
La fonderie la plus connue au monde est sans doute Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), fondée en 1987, qui produit les puces les plus avancées au monde pour des clients tels qu’Apple et NVIDIA.
Aujourd’hui, la position dominante de TSMC sur le marché des semi-conducteurs en fait un maillon essentiel de la chaîne d’approvisionnement mondiale dans ce domaine. En conséquence, Taïwan est devenu un point géopolitique central dans les stratégies de politique étrangère de grandes nations telles que la Chine et les États-Unis.
Les semi-conducteurs sont fabriqués selon un processus rigoureux appelé « wafer fabrication » (en français, « fabrication de tranches » ; « wafer » est aussi appelé « galette » ou encore « plaquette »), qui commence par la découpe du matériau semi-conducteur en fines tranches. Le silicium est l’élément le plus souvent utilisé, mais certaines tranches peuvent également être fabriquées à partir d’arséniure de gallium, de carbure de silicium, de germanium, etc.
Une fois la tranche créée, elle est polie et meulée à l’aide d’une série de machines différentes hautement spécialisées, puis un circuit intégré est installé à sa surface au cours de quatre étapes très complexes.
Au cours des 75 dernières années, les semi-conducteurs sont devenus essentiels à de nombreuses technologies modernes. Depuis les débuts de l’informatique jusqu’à l’essor d’Internet, des réseaux sociaux, des technologies mobiles et de l’intelligence artificielle, ils ont joué un rôle crucial dans le fonctionnement des appareils électroniques. Voici les principaux avantages des semi-conducteurs.
Les semi-conducteurs intrinsèques et extrinsèques actuels, ainsi que les puces avancées qu’ils alimentent, sont extrêmement petits et légers par rapport à leurs prédécesseurs, les tubes à vide. Grâce aux progrès des technologies de fabrication, les micropuces à semi-conducteurs actuelles qui alimentent les technologies PowerAI, machine learning (ML) et IA générative peuvent être miniaturisées, ce qui rend les appareils qu’elles alimentent compacts et efficaces.
Les semi-conducteurs sont conçus pour fonctionner avec beaucoup moins d’énergie que leurs prédécesseurs, un aspect essentiel pour rendre les technologies modernes telles que les véhicules électriques et les centres de données plus efficaces sur le plan énergétique. Les matériaux à partir desquels les semi-conducteurs sont fabriqués peuvent réduire les pertes d’énergie lors de la commutation et de la conversion, améliorant ainsi considérablement l’efficacité des appareils. Les puces à semi-conducteurs jouent un rôle important dans de nombreux systèmes d’énergie renouvelable, tels que les panneaux solaires et les éoliennes, et prolongent la durée de vie des batteries des appareils électroniques portables comme les ordinateurs portables et les téléphones.
Les semi-conducteurs sont très fiables et ont une longue durée de vie grâce aux normes rigoureuses appliquées pendant le processus de fabrication. Les dispositifs à semi-conducteurs, tels que les puces avancées utilisées dans les avions et les ordinateurs haute performance, sont soumis à des tests rigoureux. Ils peuvent résister à une usure importante et ont une longue durée de vie par rapport à d’autres dispositifs similaires.
Les puces à semi-conducteurs modernes offrent des vitesses de traitement parmi les plus rapides au monde, soit des milliards d’instructions par seconde. Les applications populaires en temps réel qui fonctionnent sur les smartphones, par exemple, dépendent de la vitesse de traitement rapide des semi-conducteurs modernes pour fonctionner. Alors que les nouvelles technologies telles que l’IA générative poussent encore plus loin les exigences des environnements informatiques, les semi-conducteurs sont appelés à jouer un rôle important dans la recherche et le développement de nouveaux systèmes et de nouvelles applications.
Les semi-conducteurs sont hautement personnalisables, ce qui signifie que les ingénieurs peuvent les concevoir en fonction de leurs besoins spécifiques. Par exemple, les circuits intégrés à application spécifique sont des puces à semi-conducteurs spécialisées conçues pour des tâches informatiques particulières, par opposition à l’informatique générale. Ils peuvent être optimisés pour répondre à différents besoins, tels que les réseaux avancés, le minage de cryptomonnaies, l’électronique grand public, etc.
Les semi-conducteurs sont utilisés dans la plupart des appareils électroniques modernes et trouvent donc des applications dans de nombreux secteurs. Voici quelques-unes des plus courantes.
Les semi-conducteurs et les dispositifs à semi-conducteurs tels que les circuits intégrés, les capteurs et les puces à semi-conducteurs sont largement utilisés dans de nombreux appareils électroniques grand public. Des smartphones et ordinateurs portables aux appareils électroménagers intelligents, en passant par les assistants virtuels, les téléviseurs et bien d’autres encore, les semi-conducteurs sont à la base des appareils technologiques dont dépendent la plupart des consommateurs, tant dans leur vie professionnelle que privée.
Les voitures d’aujourd’hui intègrent de nombreuses fonctionnalités que les utilisateurs attendent désormais de leurs smartphones et ordinateurs, telles que la reconnaissance vocale, la connectivité sans fil et la possibilité de diffuser différents types de médias. Les puces à semi-conducteurs sont à la base des technologies utilisées par les voitures pour offrir ces fonctionnalités, permettant aux passagers d’accéder à Internet, d’écouter leurs messages vocaux et leurs SMS, d’obtenir des itinéraires, etc.
Les semi-conducteurs et les puces à semi-conducteurs sont devenus indispensables dans le domaine médical, où ils sont essentiels au fonctionnement d’une large gamme d’applications et de dispositifs médicaux. Ils équipent les dispositifs utilisés pour l’imagerie médicale, le diagnostic, la surveillance des patients, etc., permettant ainsi la transmission en temps quasi réel de données critiques qui contribuent à améliorer les traitements ainsi que l’état de santé des patients.
La fabrication intelligente, également connue sous le nom d’« industrie 4.0 », désigne l’intégration de nouvelles technologies numériques telles que l’IdO, l’IA et le cloud computing dans les processus de fabrication. Les semi-conducteurs et les puces à semi-conducteurs alimentent des capteurs avancés, des logiciels embarqués et des robots qui collectent et analysent des données dans un environnement industriel, contribuant ainsi à rationaliser les processus obsolètes et inefficaces.
Découvrez comment les PDG utilisent l’IA générative et la modernisation des applications pour stimuler l’innovation et rester compétitifs.
Découvrez comment les principaux fabricants tirent parti des technologies de l’Industrie 4.0, telles que l’IA, l’IdO et l’automatisation, pour découvrir de nouvelles informations issues des données.
Découvrez comment Boston Dynamics et IBM s’associent pour intégrer des robots alimentés par l’IA dans les usines.
Mettez en œuvre des solutions technologiques transformatrices dans le secteur de la fabrication afin d’améliorer l’agilité métier.
Appliquez les bonnes pratiques en matière de gestion des actifs à vos opérations de production grâce à un suivi des actifs en temps réel et à une planification de maintenance améliorée.
Transformez vos opérations métier avec IBM à l’aide de données riches et de puissantes technologies d’IA pour intégrer les processus d’optimisation.
IBM met en œuvre des solutions technologiques transformatrices dans le secteur de la fabrication afin d’améliorer l’agilité métier.
1. Factbook 2024, Semiconductor Industry Association (SIA), 2024
2. US Exposure to Taiwanese Semiconductor Industry, US International Trade Commission, novembre 2023