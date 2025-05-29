Qu’est-ce qu’un semi-conducteur ?

Les matériaux qui conduisent l’électricité sont appelées « conducteurs », tandis que ceux qui ne la conduisent pas sont appelés « isolants ». Les semi-conducteurs possèdent des propriétés uniques qui s’appliquent aux deux, ce qui signifie que dans certaines conditions, ils peuvent conduire l’électricité et dans d’autres, ils peuvent y résister. Cette classification unique les destine à des technologies telles que les puces informatiques, les puces d’intelligence artificielle (IA) et les appareils de type Internet des objets (IdO), qui dépendent de la conduction d’une grande quantité d’énergie sur une petite surface.

Dans la plupart des technologies modernes, les semi-conducteurs agissent comme de minuscules interrupteurs électriques, s’allumant et s’éteignant à plusieurs reprises pour permettre le passage du courant. La conductance d’un semi-conducteur, c’est-à-dire sa capacité à conduire le courant électrique, varie en fonction du courant et de la tension.

Les semi-conducteurs sont largement utilisés dans de nombreux secteurs, notamment les ordinateurs personnels, l’électronique grand public, l’automobile ou encore la fabrication industrielle. Selon un rapport récent de la Semiconductor Industry Association, les ventes de semi-conducteurs sont passées de 139 milliards de dollars en 2001 à 526 milliards de dollars en 2023. Cette croissance représente un taux de croissance annuel composé de 6 %1.

La rapidité de l’innovation dans le secteur des semi-conducteurs peut être largement attribuée à la loi de Moore, selon laquelle la vitesse et la capacité des ordinateurs doublent tous les deux ans. Dans le secteur des semi-conducteurs, cette loi s’applique au nombre de transistors qu’une puce électronique doit contenir pour répondre à la demande croissante des appareils informatiques. Les principaux fabricants recherchent en permanence des moyens de doubler le nombre de transistors tous les deux ans, d’où les progrès constants de la technologie des semi-conducteurs.