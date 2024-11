Qu’est-ce qu’un microprocesseur ?

Comme les processeurs, les microprocesseurs sont généralement considérés comme le « cerveau » de l’ordinateur. Contrairement aux processeurs classiques, les microprocesseurs intègrent les circuits arithmétiques, logiques et de contrôle des CPU plus anciens dans un seul circuit numérique polyvalent, piloté par une horloge et basé sur des registres.

Bien que les termes processeur et microprocesseur soient souvent utilisés de manière interchangeable, un microprocesseur est essentiellement un CPU tout-en-un sur une puce unique. Cette conception à puce unique réduit le nombre de connexions électriques vulnérables, améliorant ainsi la fiabilité en réduisant les points de défaillance potentiels. C’est pourquoi les microprocesseurs ont presque entièrement remplacé les processeurs multicomposants traditionnels.



Avant les microprocesseurs, les ordinateurs utilisaient des racks de circuits intégrés pour accomplir les principales fonctions informatiques d’un ordinateur. En 1971, un changement majeur s’est produit dans la technologie informatique avec l’introduction de l’Intel 4004, le premier microprocesseur à avoir été commercialisé. Ce dispositif révolutionnaire, conçu par Federico Faggin, n’était pas seulement une réponse à la demande du fabricant de produits électroniques japonais Busicom de concevoir 12 micropuces personnalisées pour sa gamme de calculatrices. Ce fut un moment historique qui a révolutionné la façon dont nous concevons l’informatique, car Intel, au lieu de produire 12 puces individuelles, a créé un dispositif logique à usage général.

Sous-performante par rapport aux standards actuels, l’architecture Intel 4004 fonctionnait à une vitesse d’horloge de 740 kHz et ne pouvait traiter que des flux de données d’un débit maximal de 4 bits, également appelé un « nibble ». Bien que le 4004 soit moins performant que les microprocesseurs modernes de 8 à 64 bits, il est unanimement considéré comme une avancée révolutionnaire dans le domaine des circuits. Comme prédit par la loi de Moore, le développement rapide de la technologie des semi-conducteurs a conduit à des améliorations majeures de la puissance de traitement. Produits par des fabricants de premier plan comme Intel et Pentium et utilisés par toutes les grandes entreprises technologiques (IBM, Microsoft, Apple entre autres), les microprocesseurs alimentent des milliers de systèmes et d’applications, des télécommandes de télévision à la Station spatiale internationale.