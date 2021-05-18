Les différents termes sont l’un des aspects les plus déroutants de « l’argent virtuel ». Le terme général que nous utilisons pour décrire tous les actifs numériques liés au secteur financier est la monnaie numérique. La fonctionnalité des monnaies numériques est similaire à celle des monnaies physiques. Toutefois, l'utilisation de la monnaie numérique présente des avantages par rapport à la monnaie physique. L'un de ces avantages est la possibilité d'effectuer instantanément des transactions et des transferts de fonds transfrontaliers à moindre coût et en moins de temps. Les monnaies numériques se présentent sous diverses formes, notamment les monnaies virtuelles, les cryptomonnaies et les monnaies numériques de banque centrale, que nous allons aborder ensuite.

Si vous suivez les cryptomonnaies depuis leur apparition (lien se trouve en dehors de ibm.com) en 2009 ou si vous avez récemment adopté cette tendance fascinée par Dogecoin, il est important de comprendre leur valeur et ce qui fait de cet actif numérique quelque chose d’important alors que nous déplacer vers un secteur centré sur la finance décentralisée. Les cryptomonnaies sont une forme de paiement qui peut être échangée en ligne contre des biens et services. De nombreuses entreprises ont émis leurs propres monnaies, souvent appelées tokens, et celles-ci peuvent être échangées spécifiquement contre le bien ou le service que l’entreprise fournit.

Une analogie est celle des tokens d'arcade ou des tokens de casino. Vous devrez échanger de la monnaie réelle contre la cryptomonnaie pour accéder au bien ou au service. L'attrait de la crypto-monnaie réside dans sa capacité à fonctionner comme un titre de sécurité indexé sur un produit ou un service spécifique. De plus, plusieurs investisseurs l'utilisent comme réserve de valeur, offrant de nouvelles opportunités d'investissement aux investisseurs institutionnels et particuliers.