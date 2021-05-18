Des bitcoins, des tokens, de l'Ethereum et des pièces stables, oh mon dieu ! Voici quelques noms et phrases que vous pouvez souvent entendre lorsque vous essayez de comprendre la classe d'actifs numériques émergente. CNBC indique désormais le prix du Bitcoin sur son ticker, mais qu'est-ce que tout cela signifie ? Quelles sont les différences ?
Trouver des réponses claires sur les définitions et les capacités de chaque actif numérique nuancé est plus délicat que ce ne devrait l’être. Que vous soyez un étudiant désireux de comprendre l’engouement ou un membre chevronné de la direction, les recherches indépendantes posent souvent plus de questions que de réponses. Alors que mon équipe et moi menons plusieurs initiatives d’actifs numériques, nous avons vu une opportunité d’informer le public et nos clients sur les principales définitions et compréhensions des actifs numériques.
Les différents termes sont l’un des aspects les plus déroutants de « l’argent virtuel ». Le terme général que nous utilisons pour décrire tous les actifs numériques liés au secteur financier est la monnaie numérique. La fonctionnalité des monnaies numériques est similaire à celle des monnaies physiques. Toutefois, l'utilisation de la monnaie numérique présente des avantages par rapport à la monnaie physique. L'un de ces avantages est la possibilité d'effectuer instantanément des transactions et des transferts de fonds transfrontaliers à moindre coût et en moins de temps. Les monnaies numériques se présentent sous diverses formes, notamment les monnaies virtuelles, les cryptomonnaies et les monnaies numériques de banque centrale, que nous allons aborder ensuite.
Si vous suivez les cryptomonnaies depuis leur apparition (lien se trouve en dehors de ibm.com) en 2009 ou si vous avez récemment adopté cette tendance fascinée par Dogecoin, il est important de comprendre leur valeur et ce qui fait de cet actif numérique quelque chose d’important alors que nous déplacer vers un secteur centré sur la finance décentralisée. Les cryptomonnaies sont une forme de paiement qui peut être échangée en ligne contre des biens et services. De nombreuses entreprises ont émis leurs propres monnaies, souvent appelées tokens, et celles-ci peuvent être échangées spécifiquement contre le bien ou le service que l’entreprise fournit.
Une analogie est celle des tokens d'arcade ou des tokens de casino. Vous devrez échanger de la monnaie réelle contre la cryptomonnaie pour accéder au bien ou au service. L'attrait de la crypto-monnaie réside dans sa capacité à fonctionner comme un titre de sécurité indexé sur un produit ou un service spécifique. De plus, plusieurs investisseurs l'utilisent comme réserve de valeur, offrant de nouvelles opportunités d'investissement aux investisseurs institutionnels et particuliers.
Retour là où tout a commencé. Le Bitcoin a été la première crypto-monnaie à apparaître en 2008. Le token est décentralisé, ce qui signifie qu'il n'est géré ni par une banque centrale ni par un administrateur. La fonctionnalité révolutionnaire des cryptomonnaies bitcoin et autres est la possibilité d’envoyer des devises de pair à pair sans avoir besoin d’intermédiaires. Ceci peut permettre de réduire considérablement les délais et les coûts de toute opération de paiement.
L'un des arguments contre l'adoption des crypto-monnaies dans la société et les organisations courantes est que leur volatilité pourrait nuire aux investisseurs et à la santé du bilan d'une entreprise. Afin d'atténuer le risque de volatilité tout en bénéficiant des nouvelles capacités de la Technologie, les stablecoins ont été introduits en 2014 (lien externe à ibm.com) et spécifiquement conçus pour résoudre le problème de la volatilité des cryptomonnaies.
Les pièces stables contiennent les mêmes fonctionnalités que les cryptoactifs, mais la volatilité est réduite car la pièce est soutenue soit par le dollar américain, soit par une autre monnaie fiduciaire. Comme vous pouvez le constater, l'espace des actifs numériques arrive à maturité et peut dorénavant apporter une valeur significative aux applications d'entreprise dans tous les secteurs.
Non seulement le secteur privé cherche à tirer parti de cette classe d'actifs émergente, mais les gouvernements du monde entier ont également exprimé leur intérêt à explorer la possibilité de mettre en œuvre une monnaie numérique de banque centrale (CBDC).
Les notions de monnaie numérique remontent à bien avant 2008. Cependant, le Bitcoin a été la première monnaie numérique reconnue. Avec la capitalisation boursière des monnaies numériques qui a récemment grimpé (lien en dehors de ibm.com) à plus de 2 000 milliards de UDS, les banques centrales commencent à comprendre ce que cela pourrait signifier pour elles, ainsi que pour l’infrastructure financière de leur pays.
La monnaie numérique suscite un intérêt croissant, car elle représente l'avenir d'une société de plus en plus dépourvue d'argent liquide. Nous avons constaté une adoption dans des pays tels que la Chine et les Bahamas, 86 % des banques centrales du monde (lien externe à ibm.com) explorent les monnaies numériques. L’adoption d’un CDBC pourrait signifier l’utilisation généralisée d’une monnaie numérique réglementée. L’adoption augmentera considérablement la vitesse des différents processus mis en œuvre par les banques centrales et le Département du Trésor.
En permettant de déposer de l’argent directement dans le portefeuille numérique d’un individu, vous pourrez transférer de manière quasi instantanée des remboursements d’impôts, des chèques de relance et des aides de gouvernement. L'utilisation d'une monnaie numérique permettrait également d'éliminer le coût de la frappe de monnaie. Actuellement (le lien se trouve à l'extérieur d'ibm.com), il en coûte 2,06 centimes pour fabriquer un penny et 7,53 centimes pour fabriquer un nickel, un processus économiquement inefficace. Enfin, la capacité de configurer les monnaies numériques en limitant l’offre, en brûlant des tokens et d’autres moyens, donnera aux banques centrales de nouvelles capacités pour la politique monétaire et budgétaire.
L'intérêt des secteurs privé et public pour les actifs numériques montre que les gouvernements et les chefs d'entreprise s'intéressent à cette nouvelle classe d'actifs. La Fed a récemment publié une proposition permettant aux nouvelles banques d'avoir un accès direct aux rails de paiement de la Fed.
De plus, en mars 2021, Stephen Lynch et Patrick McHenry ont présenté une législation bipartisane (lien externe à ibm.com) qui nécessitait la création d’un groupe de travail pour évaluer le cadre juridique et réglementaire actuel concernant les actifs numériques américains. L’introduction de cette législation est primordiale dans l’adoption massive des actifs numériques.
De plus, ceci montre qu'un nombre croissant de responsables gouvernementaux comprennent qu'une réglementation et une meilleure compréhension de la technologie sont nécessaires pour renforcer la position des États-Unis en tant que leaders en matière d'innovation.
C'est une période passionnante dans le domaine des actifs numériques et l'intérêt du gouvernement pour cette technologie signifie que nous sommes à la pointe de l'utilisation de la monnaie numérique par tous les citoyens et organisations.
