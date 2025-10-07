Qu’est-ce que l’énergie renouvelable ?

Voici les sources d’énergie renouvelable les plus courantes :

Énergie hydraulique

L’hydroélectricité est l’une des plus anciennes formes de production d’électricité et constitue actuellement la première source d’électricité renouvelable dans le monde. Elle consiste à utiliser l’énergie marine et marémotrice, le débit des cours d’eau, les réservoirs et les barrages pour actionner des turbines qui produisent de l’électricité. Grâce aux avancées technologiques, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) prévoit que l’énergie hydroélectrique augmentera les capacités de production d’environ 17 % d’ici 2030.3

Le solaire

Deux méthodes permettent de transformer le rayonnement du soleil en électricité, à savoir la technologie photovoltaïque (PV) et le solaire thermodynamique (CSP) :

Le photovoltaïque (PV) est la méthode de conversion la plus courante. Elle est principalement utilisée pour les applications à plus petite échelle. La lumière du soleil est collectée via des cellules sur des panneaux solaires, puis elle est convertie en énergie solaire et stockée dans des batteries capables d’alimenter nos maisons, nos voitures et nos entreprises.

La CSP (énergie solaire à concentration) utilise des miroirs qui reflètent et recueillent la lumière du soleil sur des récepteurs remplis de liquide. La lumière du soleil chauffe le liquide à une température élevée et produit de l’énergie thermique. Cette énergie est utilisée pour alimenter des moteurs ou faire tourner des turbines qui produisent ensuite de l’électricité pour alimenter les centrales ou compléter les réseaux électriques. La CSP est principalement utilisée pour les applications dans les services publics ou l’industrie.

La production d’énergie solaire a augmenté de 26 % en 2022 et devrait dépasser celle du charbon et du gaz naturel d’ici 2027..4

L’éolien

L’homme exploite l’énergie cinétique du vent depuis des siècles. Selon leur taille, les éoliennes d’aujourd’hui peuvent produire de l’électricité à petite ou à grande échelle. Plus leur taille augmente (allant des installations domestiques aux parcs éoliens en mer), plus la complexité en termes de planification, de production, d’efficacité et de maintenance s’accroît. En 2021, la part de l’éolien dans la production mondiale d’électricité était de 24 %.5

Géothermie

Les systèmes d’énergie géothermique utilisent de la vapeur provenant des profondeurs de la terre pour faire fonctionner des turbines qui produisent de l’énergie. Cependant, les réserves géothermiques nécessaires à la production sont situées à un ou deux kilomètres sous la surface de la terre et ne sont pas largement disponibles. En 2021, 27 pays disposaient de centrales géothermiques.6

A plus petite échelle, les pompes à chaleur géothermiques (PCG) sont utilisées pour chauffer, refroidir et fournir de l’eau chaude à certains bâtiments commerciaux, écoles et habitations. Même si ses exigences sont moindres que celles des applications industrielles, l’installation de PCG dépend toujours de plusieurs facteurs, notamment le climat, le type de sol, l’accessibilité aux arrivées d’eau, le terrain et les coûts d’installation.

Biomasse

Bien qu’elle ne soit pas toujours considérée comme renouvelable en raison d’impacts négatifs sur le plan environnemental, la biomasse utilise des matériaux organiques et des sous-produits pour générer de l’électricité, des biocarburants (biodiesel, éthanol, etc.) et de la chaleur. Le recours à la bioénergie entraîne de faibles émissions de gaz à effet de serre et des changements au niveau des terrains, notamment la déforestation. Cela a un impact négatif sur son statut d’énergie renouvelable, même si la bioénergie représente environ 11 % de la consommation d’énergie mondiale et représente la plus grande source de ressources physiques au monde.7

L’énergie nucléaire est-elle renouvelable ?

Considérée comme propre en raison de son empreinte carbone très faible, proche de zéro, l’énergie nucléaire n’est pas pour autant renouvelable. Produire de l’énergie nucléaire exige de l’uranium, qui doit être extrait du sol et qui est disponible en quantités limitées, et uniquement à certains endroits. Quoi qu’il en soit, le nucléaire représente 10 % du bouquet électrique mondial et lorsqu’il est associé à l’hydroélectricité, il fournit les trois quarts de la production mondiale d’énergie bas carbone.8