Qu’est-ce qu’un cyber range ?

Les cyber ranges sont des champs de bataille modernes conçus pour la cybersécurité. À l’instar des champs de tir et des centres d’entraînement militaire traditionnels, qui permettent de s’entraîner au tir et au combat, les plateformes de type cyber range proposent aux utilisateurs un environnement sûr pour apprendre à faire face aux défis informatiques réels. Dans un cadre sécurisé et contrôlé, les cyber ranges simulent menaces et réseaux complexes pour permettre aux participants de développer et d’affiner leur stratégie de défense contre les attaques numériques. Ces exercices d’entraînement proposent des scénarios réalistes en temps réel, sans mettre en danger les systèmes.

Grâce aux machines virtuelles, les cyber ranges offrent un environnement d’entraînement réaliste et facile à segmenter à partir d’autres réseaux tels que les réseau locaux (LAN) d’entreprise ou l’Internet en général. Ces environnements offrent un espace sûr pour expérimenter et tester divers outils et fonctionnalités de cybersécurité. Les infrastructures cibles du cyber range reflètent les serveurs, les pare-feux, les routeurs, les périphériques de stockage et les ordinateurs personnels réels. Cela permet aux utilisateurs de déployer des outils de cybersécurité réels tels que les tests de pénétration, les systèmes de détection d’intrusion et les outils d’analyse forensique. Les participants apprennent en toute sécurité à se défendre contre certains types de cybermenaces tels que les logiciels malveillants et les ransomwares.

Le cadre de cybersécurité élaboré par le National Institute of Standards and Technology (NIST) est couramment utilisé dans les cyber ranges. Le cadre du NIST est un guide qui repose sur cinq fonctions principales (identifier, protéger, détecter, répondre et récupérer) pour fournir une approche structurée de la stratégie de cybersécurité et de la gestion des risques. En intégrant le cadre du NIST dans les exercices de leurs cyber ranges, les entreprises assurent un entraînement conforme aux normes et aux bonnes pratiques du secteur. En proposant aux participants une expérience pratique et concrète, elles améliorent leur posture de sécurité.

Les cyber ranges comportent généralement un système de gestion de l'apprentissage (LMS) qui permet d’organiser les cours et de suivre les progrès et la performance des participants. Les instructeurs utilisent le LMS pour définir le programme et gérer la communication, les devoirs et les évaluations. Alliant technologie de pointe et opportunités d’apprentissage et de tests ciblées, les cyber ranges préparent les professionnels de la cybersécurité à faire face aux défis en constante évolution.

Il existe 4 types de cyber ranges :