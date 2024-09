Dans ce contexte, M. Pillai savait cependant par expérience que la cybersécurité ne pouvait pas se contenter de demi-mesures, et que « faire de son mieux » ne suffisait pas. « J’ai dit clairement que la cybersécurité ne pouvait pas être reléguée au second plan », explique-t-il. « C’est un domaine qui doit accaparer une grande partie de notre attention. »

Fort heureusement, l’équipe de direction a toujours soutenu M. Pillai et était prête à accueillir ses propositions. Celui-ci a plaidé de façon répétée en faveur d’un programme de sécurité plus structuré, soulignant à chaque fois les risques de l’inaction. En substance, le message était simple : « Pour une organisation de sport et de divertissement comme la nôtre, une des plus importantes d’Amérique du Nord, toute violation peut avoir un impact délétère sur notre réputation et nos opérations », raconte-t-il. « Un risque qui ne vaut pas la peine d’être pris. »



S’il existe peu de statistiques sur la fréquence des incidents de sécurité dans le monde du sport, la liste des risques potentiels est déjà longue et ne cesse de s’étoffer : « vandalisation » du site web d’une entreprise lors d’événements très médiatisés, perturbation de la vente de billets et « détournement » de comptes de médias sociaux à l’aide de techniques d’hameçonnage pendant les événements (lorsque les supporters risquent de baisser la garde), etc. Et ce ne sont là que quelques exemples. En plus de perdre la faveur des supporters et de mettre en danger les recettes, la franchise risque de se retrouver à la une des journaux, mais pas pour des concerts de louanges.



Au début de l’année 2020, le message semblait avoir été entendu. « Je disais à peu près la même chose », explique M. Pillai, « mais MLSE était devenue une entreprise de plus grande envergure ». Les principaux décideurs connaissaient les enjeux et étaient prêts à passer à l’action. Deux étapes importantes ont suivi. La première a été l’embauche d’un directeur de la cybersécurité et d’un analyste, qui ont fait de MLSE l’une des rares organisations sportives d’Amérique du Nord à disposer d’un espace dédié à la cybersécurité dans son organigramme informatique.



La seconde a été la décision de l’entreprise de s’associer à IBM pour mettre en place un service de sécurité géré dédié à la détection et à l’évaluation des menaces, avec la plateforme IBM Security QRadar on Cloud (QROC). Face aux deux options (déploiement dans le cloud ou sur site), MLSE a considéré que QROC offrait le plus de flexibilité tout en s’insérant parfaitement dans sa stratégie informatique à long terme, qui consiste à privilégier le cloud lorsque c’est possible.