La détection accélérée des menaces et la réponse rapide à celles-ci sont des avantages évidents de la solution SIEM d’IBM. Mais ses analyses intelligentes permettent également de gagner du temps en réduisant le nombre de faux positifs à examiner. L’équipe Bleue de Novaland les utilise pour optimiser les règles de détection des cyberattaques. Cela réduit le nombre d’incidents détectés de 1 000 par jour à moins de 100, et la définition des priorités allège la charge de travail de l’équipe en identifiant les menaces les plus dangereuses.

Ces fonctionnalités aident Novaland à mieux protéger ses systèmes, ses informations client et sa propriété intellectuelle, renforçant ainsi la confiance des investisseurs et des clients. De plus, la solution est rentable en raison de l’amélioration de la productivité de l’équipe de sécurité. « Sans QRadar, nous serions obligés de consacrer davantage de ressources humaines pour protéger nos systèmes cloisonnés », explique Tran Phu Nghia. Autre avantage : la formation gratuite d’IBM Security Services a permis d’améliorer les compétences de l’équipe de sécurité.

A l’avenir, le groupe de sécurité Novaland envisage une mise à niveau vers la plateforme IBM Security QRadar SOAR. SOAR (Security Orchestration and Response) permet une détection plus intelligente des menaces, une réponse plus rapide aux incidents et une amélioration continue des processus de réponse.

Des données intégrées, une détection des menaces plus réactive, des analyses plus productives, des réponses plus rapides… Tout cela est possible grâce à l’écosystème de sécurité rentable d’IBM.« Plusieurs fournisseurs de technologies sont venus vers nous pour promouvoir leurs capacités en matière de cybersécurité », explique Tran Phu Nghia. « IBM est le choix prioritaire pour le moment. »

D’après son expérience chez Novaland, quels conseils Tran Phu Nghia peut-il donner aux entreprises souhaitant améliorer leurs capacités en matière de cybersécurité ? « Le moyen le plus rapide de renforcer ses capacités de cybersécurité est de s’assurer que les équipes de cybersécurité continuent d’écouter, d’observer, d’analyser, de dépanner et de coopérer », répond-il. « Ainsi, une entreprise peut développer des équipes et des procédures pour renforcer ensemble la cyber-résilience. »