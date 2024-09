En optant pour QRadar comme solution SIEM privilégiée, CarbonHelix a été en mesure de s'imposer en tant que leader sur le marché des SOC, grâce au niveau d'accessibilité et d'évolutivité de la solution. M. Precious déclare : « Nous sommes en mesure d'offrir un service plus spécialisé à moindre coût. Nous pouvons adapter QRadar aux besoins des entreprises et à mesure qu'elles prennent de la maturité, acquièrent de nouvelles installations ou gagnent en visibilité en termes de sécurité. »

Grâce à IBM Cloud, CarbonHelix peut offrir des services optimisés qui sont autrement coûteux ou non disponibles sur d'autres plateformes cloud. Par exemple, certains clients de CarbonHelix ont besoin d'archiver leurs données pendant plusieurs années afin de respecter leurs obligations de conformité. Cela peut s'avérer coûteux sur un stockage en cloud, mais grâce à IBM Cloud, CarbonHelix permet à ses clients de bénéficier d'un accès natif à un stockage à froid économique.

Comme la plupart des sociétés technologiques, et des fournisseurs de sécurité en particulier, CarbonHelix s'efforce de garder une longueur d'avance sur la concurrence. M. Precious estime que sa relation avec IBM contribue largement à cet effort. L'engagement d'IBM à l'égard de la recherche et du développement permet à CarbonHelix de rester à la pointe des dernières menaces en matière de sécurité, mais l'étendue de la gamme de produits offerts par IBM permet également à l'entreprise de développer continuellement son offre. Plus récemment, CarbonHelix a ajouté les services QRadar de reprise après incident, d'archivage des données et de contrôle des points de terminaison à son portefeuille.

« L'argent qu'IBM investit dans ses produits et services évite aux sociétés comme la nôtre de stagner. C'est particulièrement important dans l'industrie de la sécurité, car ce qui était important il y a un an l'est moins aujourd'hui. IBM nous permet de garder une longueur d'avance », conclut M. Precious.