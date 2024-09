Les établissements d'enseignement supérieur représentent certaines des cibles les plus intéressantes pour les cybercriminels. Ils détiennent des richesses sous forme de propriété intellectuelle, de recherches et d'informations personnelles des étudiants et du personnel enseignant. En outre, des acteurs malveillants s'emparent généralement des données les plus accessibles en toute facilité car les mesures et technologies de cybersécurité sont souvent mises en œuvre petit à petit, sans se soucier de bénéficier d'une prévention et d'une réponse systématiques au sein des différents départements d'une université ou d'un établissement d'enseignement supérieur.

« On compte tellement de départements différents avec des activités différentes qu'il en devient compliqué de protéger cet environnement, explique Andrew Frank, responsable des services de sécurité informatique du Mohawk College situé à Hamilton (Ontario, Canada).En général, si vous ne disposez pas d'un programme de sécurité bien pensé, les techniciens s'occuperont de tout ce qui relève de la protection de votre environnement. Ils s'empresseront d'acheter un logiciel antivirus ou d'installer des pare-feu nouvelle génération. Bien que ces actions soient très importantes, elles ne suffisent pas à elles seules à lutter contre les cyberattaques qui ciblent un établissement comme Mohawk. »



Il n'y a rien de surprenant à ce que le Mohawk College adopte une approche globale de la cybersécurité. L'établissement se spécialise dans la recherche appliquée dans différents domaines d'étude, ce qui permet aux étudiants d'acquérir une expérience concrète auprès des entreprises d'Hamilton et de la région du Grand Toronto. Il est réputé pour l'innovation dont il fait preuve au sein de ses propres opérations, dont des bâtiments écologiques et des systèmes de chauffage et de refroidissement certifiés LEED.



Le Mohawk College enseigne également la cybersécurité et dispose d'un service informatique central qui supervise la cybersécurité de l'établissement. Il y a de ça quelques années, l'établissement a réalisé qu'il lui fallait des outils de cybersécurité de pointe pour se protéger contre les pirates informatiques.



A. Frank se souvient de la manière dont l'environnement de cybersécurité de l'établissement a évolué : « Notre direction commençait à se poser des questions à ce sujet et à réfléchir à comment nous pourrions concevoir un programme de protection de nos ressources les plus importantes. Le service informatique central s'est d'abord intéressé aux frameworks de sécurité dans différents secteurs, dont les normes ISO 27001 et ISO 27002 pour gérer la sécurité des informations. Il a ensuite utilisé le framework de cybersécurité du NIST (National Institute of Standards and Technology) pour mener une analyse de ses propres lacunes autour de cinq piliers : identification, protection, détection, réponse et récupération.



L'établissement n'était pas surpris de voir qu'il savait identifier correctement les ressources à protéger et assurer leur protection en général. En revanche, il ne s'est pas montré aussi performant en matière de détection. Ainsi, dans l'éventualité où les contrôles échoueraient, il ne serait pas capable d'identifier rapidement les brèches, d'y répondre et de récupérer de ces attaques. « Vous pouvez investir autant que vous le voulez dans vos mécanismes de protection, mais il n'existe pas de remède miracle, affirme A. Frank.Au final, le danger reste élevé et l'environnement complexe. »



Le Mohawk College a décidé de se concentrer sur la détection et d'y investir. « Nous voulions nous assurer que si un individu parvenait à déjouer notre sécurité, nous saurions rapidement le détecter sur notre réseau et le mettre hors d'état de nuire », précise A. Frank. Dans l'enseignement supérieur, plusieurs mois peuvent s'écouler avant qu'on ne remarque que des pirates informatiques se sont infiltrés dans le système.« Nous ne voulions pas que cela nous arrive en cas de violation de nos systèmes », ajoute-t-il.



« Nous accordions une grande importance à la détection rapide, mais également à ce qui vient après, explique A. Frank.Vous voulez pouvoir revoir le déroulement des événements pour savoir avec exactitude ce qui s'est passé et quels systèmes ont été touchés, pour les reconstruire par la suite et sécuriser à nouveau votre réseau. »



Le Mohawk College s'est lancé dans la recherche d'une plateforme de détection de pointe. A l'époque, il travaillait déjà avec IBM pour créer son programme d'études en cybersécurité pour y inclure des outils SIEM comme la solution QRadar. C'est dans cet état d'esprit que A. Frank et ses collègues ont commencé à étudier des solutions SIEM pour l'établissement.



A. Frank décrit ses critères de recherche : « Nous voulions un outil facile à utiliser et qui ne nécessiterait pas des heures de formation pour apprendre à naviguer et parcourir des données afin de pouvoir consulter des événements de journal ou effectuer des analyses de trafic réseau. »L'établissement avait besoin d'un outil qui ne se contenterait pas de conserver les informations à des fins de recherche, mais saurait aussi identifier les incidents et les classer par ordre de priorité, en plus d'offrir la possibilité d'exploiter l'IA pour enquêter plus rapidement sur des violations.



QRadar s'est vite hissé à la première place des solutions étudiées par le Mohawk College. L'outil se distinguait du reste des solutions car Gartner l'avait nommé meilleur SIEM dans son rapport Magic Quadrant SIEM. Il avait également bonne réputation auprès des fournisseurs de cloud public et faisait l'objet de recommandations solides de la part d'autres établissements d'enseignement supérieur.