Atea Sverige AB

Grâce à QRadar SIEM, Atea peut désormais déployer et régler ses solutions SOC en moins de six mois et réduire le délai de création de valeur de plus d’un an. Grâce aux fonctionnalités d’intégration et d’automatisation prêtes à l’emploi qu’offre QRadar SIEM, l’entreprise est en mesure de fournir une solution rentable à ses clients et leur permet de nettoyer leurs environnements, tout en développant des outils de détection et de réponse toujours plus performants.

70 % de ses clients étant des entreprises publiques suédoises, Atea a l’immense responsabilité de protéger les fournisseurs de services essentiels.

Albin Zuccato, responsable de la cybersécurité chez Atea : « Le service SOC à la demande que propose Atea ne s’articule pas uniquement autour de la conformité. C’est aussi une question de responsabilité sociale. Atea est un très grand fournisseur de solutions informatiques au service des secteurs public et privé, et ce rôle implique des responsabilités. Notre solution a été conçue pour être abordable et accessible aux clients de toutes tailles. »