Créez des identités utilisateur unifiées en regroupant des comptes disparates pour un même utilisateur QRadar. Grâce à l'importation de données via Active Directory, LDAP, table de référence ou fichier CSV, il est possible d'indiquer à l'application UBA quels comptes appartiennent à chaque utilisateur. Cela vous permet également de regrouper les risques et le trafic des différents noms d'utilisateur au sein de l'application UBA, et ainsi de mieux surveiller les actions des utilisateurs et de prévenir les attaques.