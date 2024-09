Qu’est-ce qu’une équipe bleue ?

La meilleure façon de décrire le fonctionnement de l’équipe bleue est de prendre l’exemple d’une équipe de football. L’équipe bleue, composée des professionnels de la cybersécurité de votre organisation, est la ligne de défense de votre entreprise contre toutes les menaces potentielles, telles que les attaques par hameçonnage et les activités suspectes. L’une des premières étapes du travail de l’équipe bleue, ou ligne de défense, est de comprendre la stratégie de sécurité de l’organisation et de recueillir les données nécessaires pour élaborer un plan de défense contre les attaques réelles.

Avant d’élaborer le plan de défense, les équipes bleues recueillent toutes les informations concernant les domaines qui nécessitent une protection et effectuent une évaluation des risques. Pendant cette période de test, l’équipe bleue identifie les actifs critiques et note l’importance de chacun, ainsi que les audits DNS et la capture d’échantillons de trafic réseau. Une fois ces actifs identifiés, une évaluation des risques peut être effectuée pour identifier les menaces contre chaque actif et les faiblesses visibles ou les problèmes de configuration. C’est comme dans une équipe de football quand les entraîneurs et les joueurs discutent des matchs passés en examinant ce qui s’est bien passé et les erreurs commises.



Une fois l’évaluation terminée, l’équipe bleue met en place des mesures de sécurité, notamment en sensibilisant davantage les employés aux procédures de sécurité et en renforçant les règles relatives aux mots de passe ; dans une équipe de football, cela revient à créer de nouvelles tactiques de jeu à tester pour vérifier si elles fonctionnent bien. Une fois le plan de défense établi, le rôle de l’équipe bleue est d’utiliser des outils de surveillance capables de détecter les signes d’intrusion, d’enquêter sur les alertes et de réagir à des activités inhabituelles.