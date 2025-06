Qu’est-ce qu’un certificat numérique ?

Les certificats numériques facilitent les processus de vérification dans diverses situations (entreprises, service client, systèmes juridiques, etc.).

Par exemple, grâce à son certificat affiché dans une application pour smartphone, on peut prouver son identité dans les aéroports, lors des contrôles routiers ou lorsque l’on achète de l’alcool. L’État de New York a lancé une telle application d’identité numérique en coopération avec la Transportation Security Administration (TSA) des États-Unis.1

Dans le secteur financier, les certificats numériques permettent de renforcer et de simplifier la vérification des identités lors d’activités telles que les transferts d’argent et la gestion de compte. Inviolables, les certificats s’avèrent plus pratiques et plus fiables que les mots de passe et autres facteurs d’authentification faciles à falsifier ou à voler.

Lors des démarches administratives, les certificats numériques permettent de s’identifier pour percevoir des aides ou déclarer ses revenus. L’administration a l’assurance que les usagers sont qui ils prétendent être avant de communiquer des informations ou de fournir des services.