Qu’est-ce que le chiffrement symétrique ?

Les deux types de chiffrement présentent des caractéristiques et des cas d'utilisation distincts. Le chiffrement asymétrique utilise deux clés : une clé publique et une clé privée pour chiffrer et déchiffrer les données, alors que le chiffrement symétrique n'en utilise qu'une seule.

Le fait d'avoir deux clés différentes rend généralement le chiffrement asymétrique (également appelé cryptographie à clé publique et chiffrement à clé publique ou chiffrement à clé publique) plus sûr et polyvalent.

La cryptographie à clé asymétrique facilite la création de signatures numériques et garantit les principes clés de la sécurité de l'information, tels que l'intégrité, l'authentification et la non-répudiation. L’intégrité confirme que les parties non autorisées ne modifient pas les données, l’authentification vérifie l’origine des données et la non-répudiation empêche les utilisateurs de remettre en cause une activité légitime.

Cependant, l'inconvénient du chiffrement asymétrique est qu'il nécessite souvent une puissance de traitement plus importante, ce qui le rend peu adapté au chiffrement de grandes quantités de données.

C'est pourquoi les organisations choisissent généralement le chiffrement symétrique lorsque l'efficacité est primordiale, par exemple pour chiffrer de gros volumes de données ou sécuriser des communications internes dans un système fermé. Elles optent pour le chiffrement asymétrique lorsque la sécurité est primordiale, comme pour chiffrer des données sensibles ou sécuriser les communications au sein d'un système ouvert.