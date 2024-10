Qu’est-ce que le chiffrement asymétrique ?

Presque toutes les activités des utilisateurs sur leurs ordinateurs, leurs téléphones et, de plus en plus, sur les appareils IdO reposent sur le chiffrement pour protéger les données et garantir des communications sécurisées.

Le chiffrement est le processus qui consiste à transformer un texte en clair lisible en un texte chiffré illisible afin de masquer des informations sensibles et d’empêcher les utilisateurs non autorisés de les consulter. Selon le rapport d’IBM sur le coût d’une violation de données, les organisations qui utilisent le chiffrement peuvent réduire l’impact financier d’une violation de données de plus de 240 000 USD.

Le chiffrement asymétrique, également appelé cryptographie à clé publique ou cryptographie asymétrique, est l'une des deux principales méthodes de chiffrement, l'autre étant le chiffrement symétrique.

Le chiffrement asymétrique fonctionne en créant une paire de clés : l'une publique et l'autre privée. N'importe qui peut utiliser une clé publique pour chiffrer des données. Cependant, seuls les détenteurs de la clé privée correspondante peuvent déchiffrer ces données.

L'avantage principal du chiffrement asymétrique est qu'il élimine la nécessité d'un échange sécurisé de clés, un point souvent considéré comme la principale vulnérabilité du chiffrement symétrique.

Cependant, le chiffrement asymétrique est plus lent et consomme davantage de ressources que le chiffrement symétrique. C'est pourquoi les organisations et les applications de messagerie adoptent de plus en plus une méthode de chiffrement hybride qui utilise le chiffrement asymétrique pour la distribution sécurisée des clés, puis le chiffrement symétrique pour les échanges de données ultérieurs.